WiFi 7火熱 全新、穩懋利多
蘋果iPhone 16系列將在9月登場，外傳今年新機首度支援WiFi 7技術，加上其他非蘋手機陣營也規劃導入WiFi 7，預料今年下半年起，相關WiFi 7的功率放大器（PA）需求有望大幅成長，激勵全新（2455）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）等PA族群出貨動能轉強。
外資報告指出，蘋果積極評估在iPhone 16 Pro採用WiFi 7技術，主因除因應上半年包含三星在內競爭對手的新規格外，更重要是WiFi 7高速傳輸的特性，有助自家AI及AR穿戴式裝置Vision Pro的應用獲得強化。
據悉，目前市面上智慧旗艦機大多是支援WiFi 6E技術，今年下半年新機有望開始步入下一代無線通訊技術WiFi 7，而iPhone 16系列將成為WiFi 7市場滲透率擴大的關鍵新品。
WiFi 7可適用於2.4 GHz、5 GHz、6 GHz等頻段，理論上速度比WiFi 6快4.8倍、比WiFi 5快13倍，且具有低延遲、高網路容量特性。
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