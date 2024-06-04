中華電奪下亞洲卓越五大獎

亞洲《Corporate Governance Asia》雜誌日前頒發第14屆「亞洲卓越獎」（14th Asian Excellence Award 2024），中華電信（2412）囊括五項大獎，獲得「永續亞洲獎」與「最佳投資人關係公司獎」；個人獎部分，中華電信董事長郭水義獲「亞洲最佳CEO獎」，財務長陳宇紳獲「亞洲最佳CFO獎」與財務處協理蔡卓芬獲「最佳投資人關係經理人獎」，是唯一獲獎之台灣電信業者。

中華電信獲此殊榮 ，顯示出公司由上而下的永續治理成績斐然，投資人關係經營備受國際肯定。

「亞洲卓越獎」是亞洲公司治理相關之國際獎項。2011年起Corporate Governance Asia雜誌每年就各公司之公開資訊揭露，評選出亞洲在公司治理、投資人關係、企業社會責任、環境責任及財務經營績效上有卓越表現之企業並頒獎項。

中華電信今年自亞洲跨國、跨產業的評選中脫穎而出，成為唯一獲得投資人關係及永續相關獎項殊榮之台灣電信業者。郭水義指出，獲此殊榮，要歸功於中華電信董事會以及所有同仁努力耕耘的成果，未來將善用「客戶夥伴、科技平台、基礎網路、組織人才」等四項公司豐富資產，賦能客戶，持續不斷創新，戮力達成為客戶、策略夥伴、員工及股東創造價值的使命。

郭水義強調，中華電信對永續發展重視及落實貫徹的決心，將永續發展委員會提升至董事會功能性委員會層級，擴大董事會成員參與重要永續議題，透過高階主管變動薪酬連結ESG績效，從上而起落實公司永續作為，同時也創台灣電信業之先河，制定獎勵性薪酬索回政策，強化高階主管之決策與投資人長期利益結合，達成以永續發展為基礎之國際標竿企業之願景。

陳宇紳表示，公司治理為永續發展的基石，而資訊透明揭露為公司治理重要的一環，中華電信將持續維持一貫的資訊揭露政策，除了透明、即時及平等，也會主動積極回應投資人的資訊需求。