中信閱讀全壘打 送球賽門票

「2024閱讀全壘打」昨（3）日舉辦啟動記者會。中國信託商業銀行與國立公共資訊圖書館共同主辦的「閱讀全壘打」邁入第九年，今年擴大活動規模，將贈送總計16,900張中信兄弟棒球隊及新北中信特攻籃球隊主場門票。

順應數位化潮流，活動首次啟用中信兄弟主場球賽電子票，提供民眾提早挑選場次、線上劃位免排隊的服務，且新增桃園市立圖書館、天主教輔仁大學圖書館、國立台灣師範大學圖書館等夥伴，號召更多愛書民眾挺公益。

昨天出席記者會包括教育部次長林騰蛟、台中市政府文化局副局長施純福、國資圖館長馬湘萍、中國信託金融控股公司行政長高人傑、中國信託育樂公司董事長陳國恩及活動代言人中信兄弟人氣球星周思齊、潛力新秀楊祥禾、中信特攻謝亞軒、中信飛牡蠣電競戰隊洪浩軒（Karsa）共襄盛舉。

中信金行政長高人傑表示，中國信託長期結合集團資源投入公益，回饋社會不遺餘力，「閱讀全壘打」邁入第九年，足跡遍布全台17縣市、259家圖書館，帶動借閱逾18萬本書，中國信託支持台灣體育發展，透過運動培養學童的閱讀習慣，多管齊下提升競爭力。

中信育樂董事長陳國恩指出，邀請四位代言人為公益發聲，希望透過選手影響力，傳遞閱讀和運動的重要性，期待有更多球迷、書迷共同響應。國資圖館長馬湘萍分享國資圖致力以數位推廣閱讀，今年首次試行閱讀存摺系統兌換電子門票，接軌國際永續腳步。

「2024閱讀全壘打」邁向數位化，首波換票提供10,900張中信兄弟主場球賽電子票，自今年6月11日至7月31日，民眾完成十本書的借閱任務可兌換一張，另外至台北市立圖書館、桃園市立圖書館、台中市立圖書館及國資圖借書可利用閱讀存摺系統以十點兌換，電子票享有提早挑選場次、完成線上劃位免排隊等便捷入場方式。

10月起由中信特攻提供6,000張籃球票，共計送出16,900張職棒、職籃主場門票，創下歷年之最。為讓更多愛書人走進球場，擴大合作範圍，首度納入桃園市，並串聯台北市、新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣及南投縣共七縣市，與全台逾200家公共圖書館，及輔仁大學圖書館、台灣師範大學圖書館加入讀書看球行列。

「2024閱讀全壘打」打造創新閱讀體驗，首次舉辦「閱讀動起來」知識體驗營，8月16日、17日在台北市立動物園舉辦營隊活動，透過生動導讀及解說互動，傳遞保育知識。另有行動故事車前進球場及規劃親子理財講座，提供更多孩子財經知識導讀服務，感受閱讀魅力。