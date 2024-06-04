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iPhone 16來了 台鏈動起來…大立光、鴻海等添動能

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
蘋果新機iPhone 16系列將在9月正式發表。美聯社
蘋果新機iPhone 16系列將在9月正式發表。美聯社

蘋果新機iPhone 16系列將在9月正式發表，近期外電報導，蘋果已向三星、LG敲定今年手機面板供應合約，接下來將對鏡頭模組、處理器晶片、射頻元件等關鍵零組件下達備貨指令，7、8月開始進行組裝量產，包括台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）、和碩（4938）等供應鏈喜迎商機。

外電報導，蘋果已同意三星、LG量產iPhone 16系列OLED螢幕，由於iPhone最貴的零組件是OLED螢幕，而一片OLED螢幕等同於一支iPhone 16，因此當螢幕確定進入量產階段，也意味其他零組件正式啟動備貨潮，組裝廠會在新品發表前一個月開始進行大量組裝。外界推估，鴻海仍是iPhone 16 Pro系列的主要代工廠。

iPhone 16備貨潮啟動概況
iPhone 16備貨潮啟動概況

據悉，今年iPhone 16系列將迎來許多重大變革，首先是iPhone 16 Pro Max螢幕升級為6.9吋，成為蘋果迄今最大的iPhone，同時iPhone 16 Pro系列將全面導入「超薄無邊框顯示技術」（BRS），能讓手機螢幕更貼近無邊框效果。

鏡頭方面，iPhone 16 Pro系列據傳將升級五倍光學變焦望遠鏡頭，而iPhone 16 Pro Max主鏡頭是搭載SONY感光元件，配備雙層晶體管技術及潛望式長焦鏡頭，且預估將導入48MP的超廣角鏡頭，相較於iPhone 15 Pro Max超廣角鏡僅配備12MP，也會有明顯提升。

手機核心處理器方面，外界預料，iPhone 16 Pro將採用A18 Bionic晶片，而iPhone 16 Pro Max則採用新一代A18 Pro晶片，由台積電第二代3奈米製程所打造，效能將明顯提升。

外型方面，iPhone 16 Pro可能導入實體拍攝鈕，位置在電源鍵下方，主要目的是讓用戶快速啟用拍照與攝影功能，甚至與Vision Pro結合，藉此拍攝出能在Vision Pro觀看的「空間影片」。

針對供應鏈部分，台積電負責獨家製造A18 Pro晶片；鴻海、和碩組裝代工；大立光供應高階鏡頭模組。外界預估，上游零組件將在近期進行備貨，下游組裝代工第3季進入忙碌期。


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