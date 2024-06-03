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英特爾宴請供應商 鴻海劉揚偉和季辛格同框：將加深合作

中央社／ 台北3日電
左起為鴻海董事長劉揚偉、英特爾執行長基辛格。經濟日報記者林薏茹／攝影
左起為鴻海董事長劉揚偉、英特爾執行長基辛格。經濟日報記者林薏茹／攝影

晶片大廠英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）今晚在台北宴請供應商，鴻海（2317）董事長劉揚偉受邀出席，會後媒體詢問是否將加深雙方合作，他表示「當然會」，因為英特爾一直是鴻海最重要的供應商。

劉揚偉上週也參加輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳晚宴，談到兩次餐敘的感覺，他說，一個是在個人電腦（PC）領域，一個是在人工智慧（AI）伺服器領域，不太一樣，「都有不同的機會」。

季辛格在晚宴結束後親自送客，難得與劉揚偉同框合照，也不忘跟廣達副董事長梁次震、聯華神通集團董事長苗豐強再聊上幾句。

還有多位台廠高層也出席英特爾晚宴，包括宏碁董事長陳俊聖、和碩副董事長程建中、緯創總經理暨執行長林建勳、緯穎董事長洪麗寗、仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）、英業達董事長葉力誠、技嘉集團總經理李宜泰、神基董事長黃明漢等，場面冠蓋雲集。

季辛格會後受訪表示，台灣有大量創新發生，這裡有龐大的生態系，就像吃早餐時出現一個想法，隔天吃午餐又想到一個雛型，創新發生得很快，今晚有許多業界傑出人士齊聚一堂討論。

季辛格說，供應商都是數十年的朋友，英特爾將持續深化與台灣生態系的合作關係。他也提前透露4日預計發表的主題演講內容，將討論下一代的AI PC（人工智慧個人電腦）和AI伺服器，以及台灣的優秀夥伴。

劉揚偉 英特爾 董事長 鴻海

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