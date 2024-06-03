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英特爾基辛格宴請供應鏈 同框劉揚偉讚富士康：全球供應鏈偉大的創新者

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
左起為鴻海董事長劉揚偉、英特爾執行長基辛格。林薏茹／攝影
左起為鴻海董事長劉揚偉、英特爾執行長基辛格。林薏茹／攝影

英特爾Intel）執行長基辛格3日在寒舍艾美飯店宴請供應鏈，會後親自送賓客們離開，並說「絕對會深化與台灣供應鏈夥伴的合作關係」，台灣擁有非常豐富的生態系與創新能量，早餐時迸出的想法，隔天午餐可能就有原型出現，進展非常快速，並讚聲「富士康（Foxconn）是全球供應鏈偉大的創新者」。

基辛格宴請供應鏈，鴻海（2317）、電子五哥等高層齊聚，會後被問及是否會深化與供應鏈夥伴的合作關係？基辛格表示，「絕對會」，這些都是幾十年的朋友了，深化合作不僅能重振英特爾，還能強化與台灣生態系夥伴的合作關係。

鴻海董事長劉揚偉會後受訪時也說，會與英特爾深化合作，英特爾一直都是最重要的供應商之一。基辛格也在一旁讚聲，「富士康（Foxconn）是全球供應鏈偉大的創新者」。

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