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夜市成台北國際電腦展主梗 Arm執行長哈斯秀圖卻「無人求合照」
夜市無疑是今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）的主梗。Arm執行長哈斯（Rene Haas） 和AMD執行長蘇姿丰今天在不同時段的專題演講，都不約而同在PO一張台灣夜市的梗圖。兩人也都在一開始時用中文說「你好」。
不過，蘇姿丰PO台灣夜市旨在凸顯AMD MI300超強的解析度，將照片呈現的美侖美奐。哈期也幽默說自己也去了台灣夜市，只是他看到當其他執行長（指輝達執行長黃仁勳）去夜市時受到萬人簇擁，他去的時候只有一個人，他並放上自己的照片，笑說沒人找他簽名或合照。
哈斯則強調看好Windows ON Arm AI PC未來市占表現。他說，2012年的台北國際電腦，微軟發表平板電腦Surface RT，當時沒有Windows on Arm為主要設備的應用程式，但12年後，隨著AI PC出現，已經有許多設備和新的App用在Windows on Arm上；同時，Arm的生態系也擴展到行動手機、PC、智慧車用和雲端，因此AI必須在任何地方運作，為了開發人員，Arm推出KleidiAI軟體，並與目前熱門的AI架構整合，使開發人員開發運算更加簡單，目前已經用於PyTorch、MediaPipe 和 Meta Llama3。
哈斯也分享Arm推出最快的終端產品運算子系統（CSS），強調能提升30%以上的運算及繪圖效能，以因應實際應用時複雜的Android工作負載，並以加快59%速度的AI推論，處理更廣大的AI、機器學習和電腦視覺工作負載。
對於Arm陣營的AI PC發展及Arm在AI的布局，哈斯強調，到2025年底前，將有超過1000億台Arm設備準好迎接AI。
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