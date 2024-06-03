六大品牌廠力挺！高通AI PC重磅出擊 25款產品6月18日上市
全球手機晶片大廠搶攻AI PC將在台北國際電腦展重磅出擊。高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）今日宣示PC產業將再起，且由高通新一代的 Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus平台驅動。首批超過20款搭載新處理器且支援微軟Copilot+ 的AI PC已開放預購，並於6月18日起在大型零售商販售。
高通相當重視這次進軍AI PC的行動，艾蒙罕見率隊親征，應主辦單位外貿協會邀請在台北國際電展前進行專題演講，並揭開AI PC的戰火。
艾蒙今日一上台就高喊「PC 將要重生 (Reborn) 」，他強調高通集結所有資源，推出新一代的 Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus平台，並結合微軟Copilot +，為PC迎來新時代，正與合作夥伴共同創造歷史，演講最後更以一段詼諧影片指出用Macbook的時代已經改變。
艾蒙說，個人電腦的使用體驗正重新被定義，Snapdragon X將為PC帶來超越以往的生產力、創造力與娛樂，提供全新的使用體驗，除了電池壽命長達數天，效能也優於x86晶片。
Cristiano Amon指出，Snapdragon X是真正為新世代打造的新平台，除了創造新體驗，還針對Copilot Plus 的工作負載進行最佳化，可以直接在裝置上運行AI，具備低延遲、個性化介面等優勢，改變用戶的工作流程，將內容產出的速度提高一個量級。
高通搶進AI PC市場除了展示強大處理器火力外，也集結宏碁（Acer）、華碩（ASUS）、戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想（Lenovo）、微軟（Microsoft）以及三星（Samsung）等六大品牌廠力挺，首批超過20款搭載Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus平台的Copilot+ PC現已開放預購，於6月18日起在大型零售商販售，率先搶占AI PC商機。
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