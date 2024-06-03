英特爾夜宴來了！ 基辛格看好AI發展「台灣充滿機會」
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）3日宴請供應鏈夥伴，幾乎把科技界的大半江山全都找來相聚，個性低調的他此次也難得停下腳步、接受媒體提問。他透露，AI （人工智慧）市場擁有極佳的發展前景，而英特爾在幾年前就已發現台灣市場蘊含著的龐大商機，並攜手旗下各家合作夥伴一同投入布局。
基辛格坦言，AI人工智慧這一個概念，對自己來說，其實就像25 年前，大家剛認識「網路」這個概念的看法、感受一致；事實上，隨著AI逐漸導入市場，將實際影響整個市場的發展模式，也將對每個導入AI技術的產業，造成極大的轉變。自己認為，AI的發展趨勢已非常穩定、他看好，「未來每家公司都將成為人工智慧公司」，而隨著倒入的比例不斷上升，各家大廠也將迎來更多的機會。
據悉，基辛格（Pat Gelsinger）將會出席在6月4日舉辦的台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），他除了將針對人工智慧（AI）方案進一步提出說明，也將帶來一系列的新品及全新市場展望，吸引業界滿滿的好奇及關注。而業界預期基辛格有望於會中，揭露下半年將推出的中央處理器（CPU）細節。
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）3日晚間於寒舍艾美酒店，宴請供應鏈伙伴，而受邀名單幾乎涵蓋主要幾個台系大廠，截至晚間6點10分為止，包括緯創（3231）總經理林建勳、神基總經理黃明漢、研華共同總經理蔡淑研、和碩副董事長程建中、英業達董事長葉力誠，以及仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）等，吸引外界關注。
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