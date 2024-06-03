圓剛發表最新掌機影像 輕鬆擷取、錄製視訊畫面

圓剛科技（2417）宣布將於4日開展的COMPUTEX 2024。以「創意無限，連結世界」為主題，展示一系列最新掌機影像擷取、視訊會議和AI邊緣運算解決方案。

圓剛表示，創新革命的Premium Go產品系列，適用於遊戲掌機的影音擷取、錄製與充電，包括三款多功能產品，X’tra Go GC515是世界上第一個Capture Dock，專為掌機的遊戲影像擷取、錄製而設計，與市面上各種熱門掌機都能完美配合，玩家只需輕鬆一鍵，即可在無需電腦的情況下錄製4K30或1080p120FPS的遊戲畫面。

Elite Go GC313Pro具有100W快速充電功能和1080p60影像擷取，同時充電和擷取影像。Core Go GC313可充電時透過HDMI在大螢幕上顯示影像，實現手機、掌機遊戲大螢幕播放、視訊會議分享、視訊通話，讓充電器不只是充電器。

至於「直播大師Streaming Center」，為各種實況直播設備，如影音擷取卡、網路攝影機和麥克風等提供一個直播控制中心，讓直播者輕鬆管理多個影音來源、優化效能及打造個性化設定。「直播大師Streaming Center」具備AI虛擬背景、智慧降噪、專業色彩校正、一鍵音訊增強以及支援橫式和直式向直播畫面，簡化直播工作流程 。

而AVerMedia的Live Gamer ULTRA 2.1（GC553G2）和Live Gamer 4K 2.1（GC575）以其卓越性能和視覺效果為遊戲直播帶來創新體驗。Live Gamer ULTRA 2.1（GC553G2）提供獨家功能，如近乎零延遲的在4K144影像擷取、5.1多聲道環繞聲擷取以及Windows 11動態照明控制的RGB燈光。 HDMI 2.1的極致性能為玩家帶來前所未有的高清晰度和順滑度，提升遊戲體驗，享受清晰流暢的視覺盛宴。

因應線上會議需求增加，圓剛針對各種會議情境設計一系列視訊會議必備產品。會場展示最新無線收音麥克風AW111與多功能視訊會議攝影機 Mingle Bar PA511D的完美搭配，提升遠端會議音訊接收體驗。藉由AI降噪技術和360度聲音捕捉，確保每位參與者的聲音都能清晰傳達。

此外，圓剛也與戰略合作夥伴推出邊緣AI產品：IP67等級OOB Box PC D135系列，搭載強大的NVIDIA® Jetson Orin NX模組，這款突破性的AI Box PC將在COMPUTEX 2024上首次亮相。D135系列擁有卓越的內部加熱和外部強制排熱系統，在極端的環境條件下，確保能夠高效穩定運行。除了適用於-40°C至80°C的溫度範圍外，還具備防水、防塵和防震功能。

圓剛表示，會中將與Allxon、IronYun、Solomon和Cordatus等多個策略夥伴合作，現場展示多組解決方案，以突顯其多功能性和強大性能，並特別展示GenAI應用於NVIDIA Jetson平台。