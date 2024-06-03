快訊

2026新北選戰布局 侯友宜接班「挺劉排川」？李四川曝態度

英特爾執行長基辛格提前來台 宴請台廠高層…劉揚偉、陳俊聖都來了

端午連假都不通！基隆潮境公園崩塌近10樓高 估下周二搶通

精英處分轉投資公司股權 交易金額人民幣2.27億元

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

精英（2331）3日公告，代子公司Unitop International Corp.公告處分其轉投資公司精英電腦（蘇州工業園區）有限公司股權，交易金額為人民幣2.27億元（約新台幣10.23億元），處分目的是活化資產，至於處分利益或損失，將待子公司實際股權入帳數額確立後，再行補充公告。

精英董事長鍾依文之前指出，今明兩年來自於AI PC與伺服器等相關產品線，以及旗下兩家小金雞事業，都將是驅動其成長的主要動能。

鍾依文說，已經逐步擺脫庫存去化的營運谷底，今年上下半年營運比重將為3：7，全年營收可望回溫，但主軸仍聚焦於毛利率、營益率及淨利率等三率的表現。

展望今年，鑑於AI領域，算力、算法、資料為三大支柱，精英將聚焦於算力發展，進入不同領域，包括垂直行業下的邊緣運算的終端裝置，AI桌上型電腦與筆記型電腦，及AI工作站與伺服器的專業應用。

精英表示，將參加 COMPUTEX 2024 台北國際電腦展，發表全系列AI PC新品。針對低軌衛星布局，精英攜手與成功大學合作發展低軌衛星OBC(衛星電腦)，將搭載百合三號衛星展開太空飛行實驗，藉此建立低軌衛星飛行履歷。

AI 低軌衛星 鍾依文

延伸閱讀

鴻海、仁寶進擊 衝刺低軌衛星

華立打造東南亞物流鏈

就市論勢／光通訊、低軌衛星 放閃

就市論勢／低軌衛星鏈、金控 搶鏡

相關新聞

首度現身台北國際電腦展 高通執行長艾蒙：電腦產業將重生

高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）今天首度現身台北國際電腦展演講，他表示，電腦產業...

高通總裁艾蒙現身Computex演講 宏碁董座陳俊聖站台

高通總裁暨執行長Cristiano Amon下午在台北國際電腦展COMPUTEX 2024 Keynote擔任主題演講講...

英特爾晚宴前先閉門會議 台廠高層大陣仗前來開會展誠意

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）今晚宴請供應商，中央社記者直擊，英特爾下午已先召開閉門會議，與各家台廠陸...

AI三巨頭站台 華碩電腦展PC、伺服器新品全線出擊

PC品牌大廠華碩（2357）於COMPUTEX前夕舉辦《Always Incredible》發布會，展示創新AI科技，推...

英特爾夜宴供應鏈！ 執行長基辛格喊：台灣是科技業中心

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）3日晚間於寒舍艾美酒店，宴請供應鏈伙伴，而受邀名單幾乎涵蓋主要幾個台系大...

影／英特爾宴請供應鏈大廠高層 執行長基辛格親自現身電腦展

隨著台北電腦展即將登場，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）也特地於6月1日提早搭專機抵台，並將於明（4）日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。