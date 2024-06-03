精英處分轉投資公司股權 交易金額人民幣2.27億元

精英（2331）3日公告，代子公司Unitop International Corp.公告處分其轉投資公司精英電腦（蘇州工業園區）有限公司股權，交易金額為人民幣2.27億元（約新台幣10.23億元），處分目的是活化資產，至於處分利益或損失，將待子公司實際股權入帳數額確立後，再行補充公告。

精英董事長鍾依文之前指出，今明兩年來自於AI PC與伺服器等相關產品線，以及旗下兩家小金雞事業，都將是驅動其成長的主要動能。

鍾依文說，已經逐步擺脫庫存去化的營運谷底，今年上下半年營運比重將為3：7，全年營收可望回溫，但主軸仍聚焦於毛利率、營益率及淨利率等三率的表現。

展望今年，鑑於AI領域，算力、算法、資料為三大支柱，精英將聚焦於算力發展，進入不同領域，包括垂直行業下的邊緣運算的終端裝置，AI桌上型電腦與筆記型電腦，及AI工作站與伺服器的專業應用。

精英表示，將參加 COMPUTEX 2024 台北國際電腦展，發表全系列AI PC新品。針對低軌衛星布局，精英攜手與成功大學合作發展低軌衛星OBC(衛星電腦)，將搭載百合三號衛星展開太空飛行實驗，藉此建立低軌衛星飛行履歷。