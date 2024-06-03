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AI三巨頭站台 華碩電腦展PC、伺服器新品全線出擊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩強攻AI，今日發表會找來微軟、超微、輝達站台。記者吳凱中／攝影
華碩強攻AI，今日發表會找來微軟、超微、輝達站台。記者吳凱中／攝影

PC品牌大廠華碩（2357）於COMPUTEX前夕舉辦《Always Incredible》發布會，展示創新AI科技，推出多款從入門到高階的新世代AI PC，到最新AI伺服器產品線，吸引包含超微、微軟輝達等三大巨頭站台，華碩共同執行長胡書賓3日表示，在這波AI革命中，我們要掌握先機，推進「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities.」AI發展策略，致力打造智慧和永續的未來，透過華碩跨產品線組合的AI解決方案，實現人人隨時隨地可使用AI的願景。

華碩今年在AI領域全線進擊，在AI PC方面，產品線涵蓋消費性、電競、商用及創作者系列，尤其以搭載AMD Ryzen AI 300、Qualcomm Snapdragon處理器系列新品最為搶眼。

華碩發表全系列AI筆電，包含ASUS ProArt創作者筆電(ProArt P16/PX13/PZ13)、家用筆電ASUS Zenbook S 16、商用筆電ASUS ExpertBook P5，以先進的AI功能與強大算力，為消費者帶來更好的使用體驗。

此外，華碩資料中心解決方案提供一應俱全的多元產品，包括搭載NVIDIA GB200 NVL72的ESC AI POD AI伺服器，可執行兆級參數即時推理；還有採用NVIDIA模組化設計及Grace-Hopper晶片組的旗艦伺服器，為Gen-AI工作負載實現最大吞吐量。

除了硬體，華碩亦提供全球軟體解決方案和量身訂製的服務，協助企業邁向嶄新高度。與Intel合作開發的全新ASUS AI NUC 2024系列皆已準備就緒，將以極輕巧機身設計，滿足使用者多元需求，成為家用/商業應用與AI運算的理想首選。

華碩表示，透過微軟全新AI功能，顛覆人們使用PC的方式。新AI功能將於6月18日隨ASUS Vivobook S 15 (S5507)一起推出，其餘型號預計今年底至2025年陸續獲得Copilot+ PC 體驗的免費更新。

此外，為增進使用者的數位體驗，華碩研發兩款AI應用程式：「StoryCube」與「MuseTree」。前者透過AI 演算法對照片/影像檔案智慧分類和管理，瀏覽數位媒體庫也毫不費力；後者為生成式AI工具，以直覺的方式釋放創造力，製作令人驚艷的圖像。

微軟裝置夥伴暨銷售事業群副總裁 Mark Linton表示，很高興參與華碩COMPUTEX新品發表會。Copilot+ PC是有史以來最快、最聰明的Windows PC，專為一般消費者和專業創作者打造，提升運算新標竿，帶來直觀且具有創建性的體驗。

「AMD和華碩擁有數十年深厚合作關係。透過此次COMPUTEX宣示雙方合作的下一步，共同推出全新世代 AI PC，採用第三代AMD Ryzen AI處理器，配備世界最高50 TOPS NPU，這款強大的處理器採用新一代Zen 5架構，以及全球第一個區塊浮點NPU，可將16位元應用程式的效能提高一倍。」AMD運算與顯示卡事業部資深副總裁暨總經理Jack Huynh表示：「我們正在開創一個新的PC類別，比以往任何PC都更薄、更輕且更快，勢必帶來革命性的AI體驗。」

「創作者和遊戲玩家需要最佳的AI效能來執行應用程式。」NVIDIA GeForce平台市場行銷副總裁Jason Paul表示：「透過此次合作，為ProArt P16創作者筆電注入高達321 AI TOPS的驚人效能，超過500種以RTX AI加速的創作應用程式和遊戲可獲得顯著提升。」

華碩今日發表全系列AI筆電。圖／業者提供
華碩今日發表全系列AI筆電。圖／業者提供
華碩共同執行長胡書賓今日主持電腦展新品發表會。記者吳凱中／攝影
華碩共同執行長胡書賓今日主持電腦展新品發表會。記者吳凱中／攝影

AI 微軟 筆電 華碩 輝達

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