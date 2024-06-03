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英特爾夜宴供應鏈！ 執行長基辛格喊：台灣是科技業中心

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英特爾。記者吳康瑋／攝影
英特爾。記者吳康瑋／攝影

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）3日晚間於寒舍艾美酒店，宴請供應鏈伙伴，而受邀名單幾乎涵蓋主要幾個台系大廠，截至晚間6點10分為止，包括緯創（3231）總經理林建勳、神基總經理黃明漢、研華共同總經理蔡淑妍、和碩副董事長程建中英業達董事長葉力誠，以及仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）等，而基辛格受訪時強調，每一家公司未來都會用上AI，而自己認為「台灣是科技產業的中心」，因此積極與供應鏈合作。

基辛格坦言，隨著科技發展不斷加速，台灣已成為全球科技產業的發展中心，而AI就像25年前的網路一樣，每個產業都將產生改變，每家公司都會成為AI公司，隨之而來的是每家科技公司的機會，英特爾與我們的台灣合作夥伴，看到到處都有機會，很高興能與其他一些科技執行長討論合作機會。

據悉，基辛格此次邀請供應鏈夥伴，而受邀名單中共有11位家台廠供應鏈業者的董事長、副董事長、執行長、總經理，而這次現身的大多大廠與輝達（NVIDIA）與超微（AMD）的主力供應鏈有所雷同，包括鴻海、廣達、仁寶、英業達、緯創、和碩、緯穎、華碩、宏碁、技嘉、微星。

而截至6點10分為止，技嘉總經理李宜泰、研華共同總經理蔡淑妍、和碩副董事長程建中、英業達董事長葉力誠等大咖都已到場，至於鴻海董事長劉揚偉、宏碁董事長陳俊聖則提前於下午入場，因此未再現身。事實上，基辛格個人行事作風相當低調，並與其他大老明顯不同，他將於4日親自現身「台北國際電腦展」，進行主題演講，而其他安排的行程都屬於未公開。

英特爾執行長基辛格於寒舍艾美設宴款待供應鏈。記者吳康瑋／攝影
英特爾執行長基辛格於寒舍艾美設宴款待供應鏈。記者吳康瑋／攝影
英特爾執行長基辛格於寒舍艾美設宴款待供應鏈。記者吳康瑋／攝影
英特爾執行長基辛格於寒舍艾美設宴款待供應鏈。記者吳康瑋／攝影

宏碁 程建中 英業達 輝達 電腦展

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