影／英特爾宴請供應鏈大廠高層 執行長基辛格親自現身電腦展

隨著台北電腦展即將登場，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）也特地於6月1日提早搭專機抵台，並將於明（4）日親自現身會場，帶來一系列精采的主題演講，今晚英特爾特別宴請供應鏈大廠共進晚餐，包含鴻海董事長劉揚偉、宏碁董事長陳俊聖、和碩副董事長程建中、緯穎董事長洪麗寗、仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）、英業達董事長葉力誠、技嘉集團總經理李宜泰、神基董事長黃明漢等。 今晚英特爾特別宴請供應鏈大廠共進晚餐，圖為鴻海董事長劉揚偉。記者葉信菉／攝影 今晚英特爾特別宴請供應鏈大廠共進晚餐，圖為仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）。記者葉信菉／攝影 今晚英特爾特別宴請供應鏈大廠共進晚餐，圖為緯穎董事長洪麗寗。記者葉信菉／攝影 今晚英特爾特別宴請供應鏈大廠共進晚餐，圖為技嘉集團總經理李宜泰。記者葉信菉／攝影 今晚英特爾特別宴請供應鏈大廠共進晚餐，圖為緯創總經理暨執行長林建勳。記者葉信菉／攝影 今晚英特爾特別宴請供應鏈大廠共進晚餐，圖為英業達董事長葉力誠。記者葉信菉／攝影