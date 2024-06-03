電腦及周邊設備業「平均薪資」曝光！ 華孚272.2萬居冠

證交所3日公布，去(2023)年度本國上市櫃公司全體員工的薪酬資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數等資訊，其中，冠軍是車用機殼廠華孚（6235），每位員工的平均薪資費用為272.2萬元，第二名為散熱系統業者奇鋐（3017），每位員工的平均薪資費用為261.3萬元，第三名為工業電腦大廠神基（3005），每位員工的平均薪資費用為230.9萬元。

根據公開資訊觀測站所公布的公司財務報告中顯示，去(112)年上市櫃電腦及周邊設備業員工的平均薪資，超過百萬的公司，一共有超過30間公司，前3名依序分別是：華孚、奇鋐、神基，而第四名至第十名由高到低依序為：樺漢、華擎、倚天酷碁、佳世達、華碩、廣達、永崴投控。

而近年搭上AI巨浪的緯創、仁寶、和碩排名則落在11-20之間，令市場眾人深感意外；根據公開資訊顯示，第11名為光寶科、第12名為微星、第13名為大眾控、第14名為緯創、第15名為宏碁、第16名為仁寶、第17名為事欣科、第18名為建碁、第19名為達方、第20名為和碩。

對此，綜觀整個電腦及周邊設備市場當中，排名最後的公司則是碳粉匣業者上福每位員工的平均薪資費用為63.5萬元、位列倒數第二的則是機殼廠迎廣每位員工的平均薪資費用為66.7萬元，而排名倒數第三的則是神達每位員工的平均薪資費用為68.3萬元。