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電信類雙料冠軍 中華電信蟬聯第26屆《讀者文摘》信譽品牌

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
中華電信。圖／聯合報系資料照片
中華電信。圖／聯合報系資料照片

中華電信（2412）宣布再度蟬聯第26屆《讀者文摘》信譽品牌電信類雙冠軍，包括台灣地區消費者調查「電信服務類」及「行動上網服務類」雙白金獎，為電信類雙料冠軍。

讀者文摘信譽品牌大調查每年於全球37個國家或地區舉辦，與機構Catalyst共同執行，為最具國際認可的獨立調查。針對可信度、品質、價值、對消費者需求的瞭解、創新和社會責任等面向，透過消費者直接投票後產生調查結果，公平公正反映消費者對企業的信賴程度。

中華電信秉持「以客戶為中心」的理念，從5G行動通訊、家用寬頻網路到OTT影視娛樂平台與創新應用服務，快速滿足市場需求，創造最佳客戶體驗，深獲消費者肯定，連續21年蟬聯讀者文摘信譽品牌「電信服務類」白金獎殊榮，以及連續八年獲得「行動上網服務類」白金獎項，此次獲獎的雙料殊榮亦象徵中華電信為最值得信賴的電信類信譽品牌，永遠走在消費者心中最前面。

中華電信表示，未來秉持「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」的四大價值觀，持續以台灣資通訊領導品牌的創新技術能力及經驗，提供優質的資通訊服務與最佳的客戶體驗。

中華電信 消費 行動通訊 資通訊

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