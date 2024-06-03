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奇景超低功耗AI感測方案聯手輝達 推動AI視覺應用發展

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

奇景光電（納斯達克代號：HIMX）3日宣布，整合先進的超低功耗AI智慧感測方案，與NVIDIA強大的NVIDIA TAO平台，實踐企業級智慧AI功能，並簡化電池供電裝置的裝置端AI部署。

奇景表示，自家開發的超低功耗AI處理器、全時（Always-on）的CMOS影像感測器和先進、基於CNN的人工智慧演算法，徹底改變電池供電的裝置端視覺AI應用。目標市場瞄向針對電池供電的終端AI裝置，推動AI廣泛進入日常生活應用。

奇景表示，此類裝置通常需要延長電池壽命，有效減少系統維護並提高系統易用性，並提供直覺、智慧的用戶互動，即使在功耗受限的環境中，也能實現先進的AI感測。

奇景與NVIDIA合作，利用搭載奇景專有評估工具WiseEye模組，以及搭載AI的第三方開發板，為開發人員提供AI加速功能。開發人員可以運用這些經濟高效，並可立即投入生產的模組，快速使終端AI應用普及化，同時透過NVIDIA TAO獲得專業、高效的模型訓練平台，促進企業等級的AI模型開發。

NVIDIA TAO提供應用程式開發介面（API）驅動的工作流程，利用一系列預訓練模型和轉移學習（transfer learning），使用者能夠輕鬆建立客製化AI模型。它透過無編碼或低編碼（no-code or low-code）功能簡化AI開發，允許AI開發者針對特定用例優化模型。

此外，NVIDIA TAO還提供工具來優化和量化深度學習模型，方便部署在資源有限的終端裝置上，包括整合WiseEye AI處理器的終端裝置。這些工具可以減小模型大小，並確保在現實場景中的高效效能。

AI NVIDIA 人工智慧

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