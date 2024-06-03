魏哲家獨當一面 台積電迎接兩大挑戰

魏哲家明天將從劉德音手中接下董事長職位，宣告台積電結束雙首長平行領導，進入由魏哲家全面掌舵時代。這位曾被創辦人張忠謀譽為「準備最齊全的CEO」，首先將面對的是美、日、德海外布局的國際營運挑戰，以及對手英特爾與三星挑戰台積電全球晶圓製造龍頭地位的野心。

魏哲家曾於今年2月在母校陽明交大名譽博士學位頒授典禮上喊話三星與英特爾，「想跟台積電競爭，門都沒有」，這也是他首度對全世界展現「武林霸主」氣勢。

魏哲家底氣十足，認為台積電贏的關鍵就是客戶信任，因為台積電不會與客戶競爭，客戶成功台積電才可能成功，這是與三星（Samsung）、英特爾（Intel）最大的不同。三星、英特爾有自己的產品，無論客戶成功與否，他們都自有生存之道，在客戶信任方面永遠趕不上台積電。

研發、製造、業務部門都待過 魏哲家最愛金庸鹿鼎記

魏哲家談起專業看似霸氣，但事實上他最喜歡的座右銘卻是「不要忘了我是誰」，奉行積極做事但謙虛做人的人生哲學。

擁有美國耶魯大學電機工程博士，魏哲家1998年加入台積電之前，已是新加坡特許半導體技術資深副總經理，特許半導體之後被格羅方德（GlobalFoundries）收購。

進入台積電後，魏哲家曾任台積南廠區營運副總經理和主流技術事業資深副總經理；不過，相當賞識魏哲家的張忠謀認為，主流技術只是比較好聽的名稱而已，其實是管6吋及8吋晶圓廠的落後技術。為了培養魏哲家，張忠謀將魏哲家調任業務開發部門，與客戶、市場接觸；魏哲家經歷過台積電研發、製造和業務開發三個「主動出擊」部門，完整的歷練讓張忠謀讚譽魏哲家是「準備最齊全的CEO」。

常自謙不愛讀書的魏哲家，其實很愛看金庸武俠小說，他曾透露最喜歡「鹿鼎記」中的韋小寶。事實上，一頭白髮、臉上時不時掛著淺笑的魏哲家，舉手投足隱約散發調皮靈動氣質，跟他喜愛的武俠人物有幾分神似。這點從魏哲家曾到台中一中出席活動，為吸引學生讀理工科大學，當場告訴男學生「到台積電比較容易交到女朋友」，可以看出他有別於一般科技人的幽默。

不僅如此，在治軍嚴謹的創辦人張忠謀面前，不同於其他人戰戰兢兢應對，魏哲家表現也有那麼一點「皮皮的」。張忠謀曾誇他不在意掌管的人數，2009年欣然接受調任新成立的業務開發部門，對他是加分；但魏哲家卻戲稱，「當時從管1.2萬人變成6、70人，想說可以比較輕鬆一點，要是知道每天被創辦人抓去開會，可能要重新考慮一下。」

在張忠謀接棒後的雙首長時代，魏哲家負責客戶，劉德音代表台積電對外、與政府溝通，兩人共同帶領台積電度過美中科技戰和百年大疫，一起面對地緣政治考驗。未來全球政經情勢更形嚴峻，魏哲家上任後，勢必要站上第一線，帶領台積電迎接挑戰，其中，國際營運就是第一個難關。

隨著日本熊本第1座廠將於今年第4季量產，美國亞利桑那州廠緊接著於2025年量產4奈米製程，德國德勒斯登廠今年第4季動土、2027年量產，台積電將邁入海外擴張的新里程碑，客戶是否願意分擔海外廠增加成本，並確保達成毛利率53%的目標，備受關注。

台灣資源有限，產業界長期面臨缺水、缺電、缺土地、缺工、缺人才五缺問題，台積電持續根留台灣，竹科寶山及高雄的2奈米廠將於2025年陸續生產，隨著製程技術推進、產能規模提升，五缺挑戰恐將有增無減。

第三代接班 米玉傑、秦永沛、張曉強與侯永清入列

為分擔魏哲家的沉重工作負荷，同時為未來接班布局，台積電安排兩名執行副總經理暨共同營運長米玉傑和秦永沛協助魏哲家；同時安排兩名副共同營運長張曉強和侯永清分別協助米玉傑和秦永沛，4人皆是台積電一時之選。

其中，米玉傑1994年加入台積電，投入半導體技術研發多年，2004年獲全國傑出工程師獎，他負責開發40奈米技術，並提出「半世代製程」構想，提升效能及縮小晶片尺寸，2008年獲國家傑出研發經理獎。

秦永沛則是於1987年台積電甫成立即加入公司，目前負責台積電台灣及海外所有生產廠區的營運管理；同時共同領導海外營運辦公室，負責海外營運的組織效能。

張曉強2016年加入台積電前，曾任英特爾技術與製造副總經理兼電路技術總監，負責英特爾產品的關鍵製程，並帶領團隊贏得5項英特爾成就獎，這是英特爾最高的技術成就獎項。他目前擔任台積電業務開發資深副總經理，負責業務策略，包括技術藍圖、客戶溝通與互動。

至於侯永清，他在1997年加入台積電，打造完備的開放創新平台（OIP）設計生態系統，於2010年獲國家傑出研發經理獎，並於2011年帶領台積電開放創新平台團隊獲得第1屆經濟部國家產業創新獎，侯永清目前還擔任台灣半導體產業協會理事長。

魏哲家先前已走訪歐洲微影設備供應商艾司摩爾（ASML）等夥伴，並與團隊成員秦永沛、張曉強及侯永清等，宴請台灣IC設計客戶高層，為接班做好準備，未來他如何帶領台積電再創高峰，全球矚目。