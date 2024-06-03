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光寶攜手夥伴展示GB200 NVL72系統 助攻新世代AI伺服器生態系

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
光寶總經理邱森彬。記者劉芳妙／攝影
光寶總經理邱森彬。記者劉芳妙／攝影

光寶（2301）宣布將在2024 COMPUTEX台北國際電腦展，與生態系夥伴首度共同展示NVIDIA GB200 NVL72系統。

這款專為NVIDIA Blackwell 架構打造的高效電源系統，由光寶在台灣設計製造，符合最新的NVIDIA MGX機架規格並兼容ORv3第三版開放機架標準，整合櫃中櫃(canister)、1400安培匯流排(busbar)與機架式電源(power shelf)，提供高功率密度的電源解決方案，協助客戶加速新世代AI伺服器機櫃整合，共同打造一站式高階AI系統解決方案，助攻AI時代不斷提升的高階運算量能。

光寶表示，為滿足資料中心對高效能AI運算的需求，持續投入研發符合NVIDIA Blackwell平台的液冷系統，助力建構高效水冷散熱生態圈。光寶預計推出由NVIDIA Blackwell驅動的兩款液冷方案：一款為liquid to liquid (水對水) in-row CDU 600kW(一對多智能冷卻主機)，另一款為liquid to air(水對氣) 100kW sidecar(櫃式氣冷)，以滿足資料中心高階運算的需求。

光寶具備整合電源、散熱、機櫃、軟體、系統五大關鍵能力，能完整整合液冷技術與電源系統，包含從PSU、水冷板、CDU、電源架、至整個機櫃，為客戶提供全方位的資料中心AI伺服器液冷散熱解決方案。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶以深耕超過40年的電源實力，從電源管理系統到散熱技術，提供NVIDIA生態系夥伴一站式的解決方案，與夥伴共創AI領域新格局，打造高效、節能且永續的資料中心，以因應新世代資料中心高算力、高耗能的挑戰。

NVIDIA GPU產品管理副總Kaustubh Sanghani表示，隨著AI在各個產業普及，對於加速算力的需求成為驅動資料中心創新的動能。光寶是液冷和電源管理的先驅，並且是 NVIDIA 的AI 生態系統重要一環。NVIDIA攜手與光寶合作，協助資料中心降低能源消耗以及對環境的影響。

在2024年的COMPUTEX展會，光寶科技攜手夥伴展示NVIDIA GB200 NVL72系統，展現光寶在客製化電源機櫃自主設計與整合的能力，以滿足客戶多樣化的彈性需求。光寶科技憑藉在高階電源管理的深厚核心技術、創新的機構設計以及軟硬體整合的核心競爭優勢，期待與NVIDIA生態系夥伴共同打造最佳化的AI運算體驗，建立永續且兼容的綠色資料中心，攜手邁進新的AI里程碑。

AI NVIDIA 光寶科 電腦展

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