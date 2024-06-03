鴻海旗下鴻佰科技鑽研AI領域 Computex展示次世代AI 數據中心解決方案

作為全球AI解決方案及雲基礎設施的先驅者，鴻海（2317）集團旗下鴻佰科技3日宣布，將在2024年臺北國際電腦展上以「引領AI新運算」為主題，展示次世代AI數據中心全方位解決方案。

鴻佰科技總經理丁肇邦表示，「AI正在加速各行業的數位化轉型，我們的AI產品和解決方案，結合最尖端軟硬體研發與先進功效，提供高性能、高能效、可擴充的產品及服務，協助推動綠色數位轉型進程，釋放AI無窮潛能。」

作為首批搭載NVIDIA Blackwell 架構GPU的合作夥伴之一，鴻佰揭示下一代AI資料中心的全新面貌，亮相最新的NVIDIA GB200 NVL72伺服器機櫃。此系統支援多節點與液冷設計，將72個Blackwell GPU與36個Grace CPU串聯成一個巨大的運算單元，可為兆級參數的大型語言模型實現訓練和即時推論。

面對龐大的AI算力需求，液冷技術的重要性日益凸顯，鴻佰展出先進液冷解決方案，包含液態對氣態的side car氣冷機櫃，和液態對液態的CDU液冷機櫃，以應對不同資料中心環境的需求，為AI資料中心提供全方位的解決方案。

鴻佰推出各種模組化創新設計，包含自家研發的模組化伺服器，可搭載最新一代的AMD EPYC 處理器與Intel Xeon 處理器，以及市場上最多樣化的1U/2U/4U NVIDIA MGX伺服器產品組合，滿足不同加速運算需求。此外, 鴻佰也祭出搭載NVIDIA H200、B100或B200圖像加速卡的最新AI加速器，其模組化架構可搭配氣冷或液冷系統，並支援AMD Instinct MI300X 平台或Intel Gaudi 3 加速器，提供客戶多元平台選擇。

作為鴻海集團旗下專注AI領域發展之重點公司，鴻佰科技也為集團在人工智慧和雲計算領域的業務注入了強勁動力。根據鴻海2024年第一季法說會資料，AI伺服器營收較去年同期年增將近200%，預期接下來會一季比一季好，一般伺服器需求也持續回升，整體伺服器將呈現強勁的成長。

鴻佰科技在AI領域鑽研多年，持續推出兼具優秀品質與快速開發週期的創新產品和解決方案，憑藉多元化的AI產品組合及深厚專業知識，持續與上下游夥伴密切合作，共同為AI技術之進步，及推動全球產業數位轉型做出貢獻。誠摯邀請大家蒞臨鴻佰展區，體驗AI創新成果，並與我們的專家團隊進行深入交流。