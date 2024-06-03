快訊

影／基隆大規模走山2人車內遭砸受傷 基隆長庚說明最新傷勢

影／驚心動魄40秒 他漁船上拍下基隆潮境「零星落石到整片山崩」全畫面

93歲媒體大亨「梅開五度」娶小26歲生物學家 還是前妻幫牽線

鴻海旗下鴻佰科技鑽研AI領域 Computex展示次世代AI 數據中心解決方案

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海旗下鴻佰科技亮相Computex 2024展示次世代AI數據中心全方位解決方案。鴻海／提供
鴻海旗下鴻佰科技亮相Computex 2024展示次世代AI數據中心全方位解決方案。鴻海／提供

作為全球AI解決方案及雲基礎設施的先驅者，鴻海（2317）集團旗下鴻佰科技3日宣布，將在2024年臺北國際電腦展上以「引領AI新運算」為主題，展示次世代AI數據中心全方位解決方案。

鴻佰科技總經理丁肇邦表示，「AI正在加速各行業的數位化轉型，我們的AI產品和解決方案，結合最尖端軟硬體研發與先進功效，提供高性能、高能效、可擴充的產品及服務，協助推動綠色數位轉型進程，釋放AI無窮潛能。」

作為首批搭載NVIDIA Blackwell 架構GPU的合作夥伴之一，鴻佰揭示下一代AI資料中心的全新面貌，亮相最新的NVIDIA GB200 NVL72伺服器機櫃。此系統支援多節點與液冷設計，將72個Blackwell GPU與36個Grace CPU串聯成一個巨大的運算單元，可為兆級參數的大型語言模型實現訓練和即時推論。

面對龐大的AI算力需求，液冷技術的重要性日益凸顯，鴻佰展出先進液冷解決方案，包含液態對氣態的side car氣冷機櫃，和液態對液態的CDU液冷機櫃，以應對不同資料中心環境的需求，為AI資料中心提供全方位的解決方案。

鴻佰推出各種模組化創新設計，包含自家研發的模組化伺服器，可搭載最新一代的AMD EPYC 處理器與Intel Xeon 處理器，以及市場上最多樣化的1U/2U/4U NVIDIA MGX伺服器產品組合，滿足不同加速運算需求。此外, 鴻佰也祭出搭載NVIDIA H200、B100或B200圖像加速卡的最新AI加速器，其模組化架構可搭配氣冷或液冷系統，並支援AMD Instinct MI300X 平台或Intel Gaudi 3 加速器，提供客戶多元平台選擇。

作為鴻海集團旗下專注AI領域發展之重點公司，鴻佰科技也為集團在人工智慧和雲計算領域的業務注入了強勁動力。根據鴻海2024年第一季法說會資料，AI伺服器營收較去年同期年增將近200%，預期接下來會一季比一季好，一般伺服器需求也持續回升，整體伺服器將呈現強勁的成長。

鴻佰科技在AI領域鑽研多年，持續推出兼具優秀品質與快速開發週期的創新產品和解決方案，憑藉多元化的AI產品組合及深厚專業知識，持續與上下游夥伴密切合作，共同為AI技術之進步，及推動全球產業數位轉型做出貢獻。誠摯邀請大家蒞臨鴻佰展區，體驗AI創新成果，並與我們的專家團隊進行深入交流。

AI 伺服器 電腦展 鴻海

延伸閱讀

奇景WiseEye與NVIDIA聯手 推進AI視覺應用

入列黃仁勳演講背板 中原大學成立AI發展聯合服務中心

輝達 Rubin 平台2026年推出 可望由台積電3奈米操刀

黃仁勳大秀鴻海AI機器人工廠 GB200伺服器成品亮相

相關新聞

首度現身台北國際電腦展 高通執行長艾蒙：電腦產業將重生

高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）今天首度現身台北國際電腦展演講，他表示，電腦產業...

高通總裁艾蒙現身Computex演講 宏碁董座陳俊聖站台

高通總裁暨執行長Cristiano Amon下午在台北國際電腦展COMPUTEX 2024 Keynote擔任主題演講講...

光寶攜手夥伴展示GB200 NVL72系統 助攻新世代AI伺服器生態系

光寶（2301）宣布將在2024 COMPUTEX台北國際電腦展，與生態系夥伴首度共同展示NVIDIA GB200 NV...

鴻海旗下鴻佰科技鑽研AI領域 Computex展示次世代AI 數據中心解決方案

作為全球AI解決方案及雲基礎設施的先驅者，鴻海（2317）集團旗下鴻佰科技3日宣布，將在2024年臺北國際電腦展上以「引...

微星Computex秀第四代AMD EPYC處理器 結合效能與效率

領先全球伺服器供應商MSI微星（2377），將於展期6月4日至7日的2024台北國際電腦展（Computex 2024）...

奇景WiseEye與NVIDIA聯手 推進AI視覺應用

奇景光電3日宣布，整合先進的WiseEye超低功耗AI智慧感測方案，與NVIDIA強大的NVIDIA TAO平台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。