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微星Computex秀第四代AMD EPYC處理器 結合效能與效率

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
MSI微星科技於2024台北國際電腦展出，採用第四代AMD EPYC處理器的新款AI及運算平台。微星／提供
MSI微星科技於2024台北國際電腦展出，採用第四代AMD EPYC處理器的新款AI及運算平台。微星／提供

領先全球伺服器供應商MSI微星（2377），將於展期6月4日至7日的2024台北國際電腦展Computex 2024），推出最新基於第四代AMD EPYC處理器的伺服器平台。新產品是為不斷增長的原生雲環境所設計，能為資料中心提供具效能及效率的結合。

MSI微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示，運用第四代AMD EPYC處理器的優勢，微星最新的伺服器平台採用CXL技術和DC-MHS架構，提供擴展性和靈活性的特性，幫助資料中心實現最具可擴展性的雲應用，同時提供領先的效能。

全新CXL記憶體擴展伺服器重新定義高效能運算，微星科技攜手超微、三星和美光等CXL技術巨擘，共同推進該領域未來發展，以達成大規模AI模型訓練和高效能運算應用需求。

全新亮相CXL記憶擴展伺服器S2301，定位資料密集型工作負載和內存記憶體資料庫優化。配有雙路第四代AMD EPYC系列處理器，此款2U伺服器平台能因應下一代AMD EPYC處理器，具備24組DDR5 DIMM插槽和2個PCIe 5.0 x16擴充插槽。搭配8個E3.S 2T CXL記憶體硬碟裝置再加上8個E3.S 1T的NVMe硬碟裝置，S2301伺服器記憶體容量就能擴展到高達8TB等級！

聚焦AI及雲市場的多元GPU伺服器平台。G4101 是一款高性能4U 4-GPU能提供GPU加速的機架式工作站，支援單路AMD EPYC 9004系列處理器並支援液冷模組，提供12組DDR5 RDIMM插槽。此外，配置的4個PCIe 5.0 x16插槽，適用於3個插槽寬度的顯示卡。擁有12個前置2.5吋U.2 NVMe/SATA硬盤支架，提供高速和靈活儲存選擇。此伺服器結合風流配置和液冷內循環技術，成為在高負載條件下也能良好運行的散熱解決方案。

CX271-S405是一款2U全快閃平台，支援兩個雙寬插槽，適用於GPU卡。此系統配置單路AMD EPYC 9004系列處理器、2個OCP NIC 3.0網路擴充槽和多達24個2.5英吋PCIe 5.0 U.2 NVMe插槽，可加速處理速度並在AI推理等應用中提供卓越的性能。適用於高密度雲端和資料中心環境的多節點伺服器平台，MSI推出的兩款CD360-S4051-X2和CD260-S4051-X4多節點伺服器平台，專為高密度雲端和資料中心環境而設計。

Computex 伺服器 微星 處理器 電腦展

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