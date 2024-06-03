科科科技與耐能智慧強強聯手 齊步迎接AI多媒體新世代

亞洲最大AI影音多媒體科技集團科科科技（6950）與全球領先的Edge AI運算解決方案廠商耐能智慧（Kneron）正式簽署合作備忘錄，並於台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開展前夕宣布強強聯手開展戰略合作。雙方將以AI技術為基礎，結合科科科技影音多媒體科技技術，以及耐能智慧多年在Edge AI SoC運算解決方案，加上各自於雲端與地端的經驗優勢，揮軍齊步迎接AI多媒體新世代，將深化在不同產業領域探索運用雙方AI技術可發展之機會，為客戶提供更強大的軟體科技服務。

科科科技預計以六月中旬上市掛牌為目標，此合作不僅彰顯了科科科技為AI影音多媒體技術純度相當高的領導企業，且已獲多家國際知名企業高度品質的認可與支持，再獲耐能智慧的肯定與加入，更強化科科科技在AI影音技術領域的硬實力，以期攜手進一步提升市場覆蓋率，穩坐AI影音多媒體技術領域的領先地位。

科科科技為耐能智慧首個影音軟體技術合作夥伴，雙方將共同發展AI影音多軟體技術與Edge AI運算的整合方案，突破以往的限制與框架，在非雲端的環境下提供AI影音多媒體技術服務。利用各自的技術經驗與優勢，滿足不同產業對於資訊安全與運算的需求，尤其聚焦對於隱私與商業機密高度重視的產業。

另一方面，科科科技以BlendVision AiM為日本企業導入AI影音科技，成為促進數位轉型的關鍵鑰匙，已獲得日本業界的高度肯定，科科科技也將運用多年來於日本市場建立的完整銷售通路與良好的客戶關係，協助耐能智慧推廣其產品，擴大海外市場布局。

科科科技集團董事長暨執行長王献堂表示：「耐能智慧是Edge AI晶片領域的領導廠商，這次能展開合作，強強聯手結合彼此的AI技術、運算能力、資料處理能力與通路布局，攜手為客戶提供更靈活、安全、高效率的解決方案。本次合作將為科科科技在AI領域的發展帶來全新的成長動能，透過整合台灣的軟硬體能力，提供一條龍的解決方案，迎接未來即將爆發性成長的AI市場需求。同時，我們也很榮幸可以邀請耐能智慧創辦人劉峻誠擔任公司的AI運算技術方面的專家顧問」。

耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠表示：「耐能深耕AI領域多年，以自身強大的研發實力逐步將諸多應用場景AI化。此次攜手科科科技，透過我們的Edge AI運算技術加上科科科技的AI影音多媒體科技應用，為客戶提供更先進且全面的解決方案。同時，藉由科科科技在日本耕耘多年通路布局與客戶經驗，雙方將協同擴大應用領域，服務好更多客戶，以滿足日本市場日益增長的需求」。