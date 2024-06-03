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東訊與iKala聯手ESG解決方案 推節電、減排兩管理平台

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

跨國AI公司iKala宣布以雲端、數據及AI技術，助力東元集團東訊公司ESG企業解決方案。雙方聯手推出企業能源管理系統（Energy Management system, EMs） 用電管理、CNm（Carbon Neutral management）溫室氣體管理兩大平台，並提供雲端代管商務模式，協助企業高效實現節電減排、降低成本及管理作業門檻，緩解專業人力不足挑戰、加速邁向永續目標，進而推動整體產業數位升級、淨零碳排的雙軸轉型。

台灣電價上漲，電費支出大幅增加，採用EMs用電管理平台有效管制用電、降低成本，已成為企業面臨的首要挑戰。傳統用電管理系統從導入到有效運行耗時較長，難以迅速應對電費的臨時上漲。EMs用電管理平台具備快速節電功能，即時識別劣化與效率不佳的耗電設備，透過修理或汰換設備達成一次性節電。此外，隨著碳費徵收上路，企業需要加速淨零轉型步伐、落實碳盤查作業。CNm溫室氣體管理平台提供標準溫室氣體排放管理服務，包含減排目標制定、氣體排放量表與趨勢分析、實際成效追蹤等，協助企業以數據驅動永續治理決策。

東訊（2321）公司董事長劉兆凱表示，東訊專注於開發ESG永續領域企業解決方案，近年推出的ESG-Ready管理平台，已建立可觀的ESG服務能量，借助iKala專業雲端顧問和AI專家的技術服務能量，共同打造AI ESG解決方案，符合產業趨勢發展方向，也期望透過此次合作拓展更多未來合作機會。

東訊與iKala聯手推出節電、減排兩大管理平台，並提供短、中期雲端代管服務，能在企業佈建用電與溫室氣體管理等基礎設施後，有效解決公司內部建立ESG專業管理部門的人力需求。結合東訊ESG管理平台與iKala 雲端服務能量，提供用電及溫室氣體雲端代管服務，賦能企業落實節能減碳，實屬推動永續發展的創新商務模式。iKala 將持續助攻東訊因應市場需求，實現產品升級與AI創新，共同推動整體產業AI轉型與永續發展。

iKala共同創辦人暨執行長程世嘉表示，AI轉型與永續發展儼然成為企業最關切的兩大課題，目前企業主要聚焦於AI內部加值。優化數據管線、打造企業大腦以強化知識管理、提升員工生產力，這三大面向將加速解決持續激增的企業淨零轉型需求。

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