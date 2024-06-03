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奇景WiseEye與NVIDIA聯手 推進AI視覺應用

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
AI示意圖。圖／路透
AI示意圖。圖／路透

奇景光電3日宣布，整合先進的WiseEye超低功耗AI智慧感測方案，與NVIDIA強大的NVIDIA TAO平台，實踐企業級智慧AI功能，並簡化電池供電裝置的裝置端AI部署。

WiseEye無縫整合奇景專有的超低功耗AI處理器、全時（Always-on）的CMOS影像感測器和先進、基於CNN的人工智慧演算法，徹底改變電池供電的裝置端視覺AI應用。WiseEye的耗電量僅需個位數毫瓦，目標市場瞄向針對電池供電的終端AI裝置，推動AI廣泛進入日常生活應用。

此類裝置通常需要延長電池壽命，有效減少系統維護並提高系統易用性。WiseEye提供直覺、智慧的用戶互動，即使在功耗受限的環境中，也能實現先進的AI感測。透過先進、對使用者友善的AI功能，奇景WiseEye為終端AI設定新標準，提供無與倫比的效能，並延長電池使用壽命。

奇景與 NVIDIA 合作，利用搭載奇景專有評估工具WiseEye模組，以及搭載WiseEye AI的第三方開發板，為開發人員提供AI加速功能。開發人員可以運用這些經濟高效，並可立即投入生產的模組，快速使終端AI應用普及化，同時透過NVIDIA TAO獲得專業、高效的模型訓練平台，促進企業等級的AI模型開發。

NVIDIA TAO 提供應用程式開發介面（API）驅動的工作流程，利用一系列預訓練模型和轉移學習（transfer learning），使用者能夠輕鬆建立客製化AI模型。它透過無編碼或低編碼（no-code or low-code）功能簡化AI開發，允許AI開發者針對特定用例優化模型。

此外，NVIDIA TAO 還提供工具來優化和量化深度學習模型，方便部署在資源有限的終端裝置上，包括整合 WiseEye AI處理器的終端裝置。這些工具可以減小模型大小，並確保在現實場景中的高效效能。 WiseEye生態系統的重要合作夥伴矽遞科技 （Seeed Studio）透過其SenseCraft工具包，就提供此項合作的真實案例說明，該工具包能夠無縫轉換經過NVIDIA TAO訓練的物件偵測和分類模型，在WiseEye平台上操作無編碼AI功能。

此外，矽遞科技還將這些模型與韌體打包，確保與Seeed Xiao、Arduino、Raspberry Pi和ESP32等市場流行開發板的兼容性和互通性。矽遞科技的解決方案已被市場廣泛運用，證明有效幫助客戶成功部署AI。

奇景WiseEye智慧影像感測事業部副總經理陳有棟表示，很高興與NVIDIA合作，將NVIDIA TAO的強大功能，與 奇景領先業界的WiseEye超低功耗AI智慧感測方案融為一體。奇景正透過簡化AI開發來幫助用戶引領未來，加快產品上市時間，開創超低功耗的裝置端AI新時代，此亦代表著產業的一項重大進步。

AI NVIDIA 人工智慧

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