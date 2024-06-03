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緯創以輝達Omniverse建立工廠數位孿生 加速GB200生產

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）透過輝達NVIDIA）AI和Omniverse建立工廠數位孿生，加速NVIDIA GB200 Grace Blackwell生產，輝達執行長黃仁勳日前也在NVIDIA Computex 2024的主題演講中也提及緯創，點名緯創等供應鏈已開始啟動智慧工廠計畫。

緯創運用NVIDIA AI和NVIDIA Omniverse，加速NVIDIA GB200 Grace Blackwell的生產，提升生產品質和效率。緯創表示，所提供的伺服器可支援NVIDIA NIM推論微服務，該服務是NVIDIA AI Enterprise軟體平台的一部分。

緯創在2024 NVIDIA GTC上展示在NVIDIA Omniverse中建立NVIDIA DGX和HGX工廠的數位孿生，緯創同時正擴大NVIDIA Omniverse和AI的應用，加速生產NVIDIA GB200 Grace Blackwell。

緯創董事長林憲銘表示，今年GTC上展示的數位孿生應用，引起廣大迴響，也收到很多回饋，「問我們如何能以這麼快的速度，將智慧製造拉到這個水準」；他並說，相信這只是開始，未來透過Omniverse平台，將有能力做更複雜的應變。

緯創指出，計算流體力學（CFD）技術是提高智慧工廠生產品質及能源效率的關鍵技術，為協助NVIDIA GB200 Grace Blackwell新產品線的導入，緯創利用CFD熱流模擬工具，例如以NVIDIA Modulus加速的OpenFOAM，模擬新產品測試設施的熱對流狀況，包括Run-in room內的空氣流量、溫度和壓力資料，幫助優化空調系統的布局。

緯創與輝達合作建構以物理資訊人工智慧（Physics-informed AI）為基礎的熱流模擬器，能在一分鐘內針對NVIDIA GB200 Grace Blackwell新產品完成近100種測試設施布局的推論評估。相較傳統CFD方式在CPU上進行運算需要395小時，這項技術合作大幅縮短新產品線的工作流程，能更迅速地應對AI伺服器產品的快速迭代，確保新產品從開發到生產，皆能與市場需求同步。

Computex NVIDIA 緯創 輝達 黃仁勳

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