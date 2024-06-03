緯創以輝達Omniverse建立工廠數位孿生 加速GB200生產

緯創（3231）透過輝達（NVIDIA）AI和Omniverse建立工廠數位孿生，加速NVIDIA GB200 Grace Blackwell生產，輝達執行長黃仁勳日前也在NVIDIA Computex 2024的主題演講中也提及緯創，點名緯創等供應鏈已開始啟動智慧工廠計畫。

緯創運用NVIDIA AI和NVIDIA Omniverse，加速NVIDIA GB200 Grace Blackwell的生產，提升生產品質和效率。緯創表示，所提供的伺服器可支援NVIDIA NIM推論微服務，該服務是NVIDIA AI Enterprise軟體平台的一部分。

緯創在2024 NVIDIA GTC上展示在NVIDIA Omniverse中建立NVIDIA DGX和HGX工廠的數位孿生，緯創同時正擴大NVIDIA Omniverse和AI的應用，加速生產NVIDIA GB200 Grace Blackwell。

緯創董事長林憲銘表示，今年GTC上展示的數位孿生應用，引起廣大迴響，也收到很多回饋，「問我們如何能以這麼快的速度，將智慧製造拉到這個水準」；他並說，相信這只是開始，未來透過Omniverse平台，將有能力做更複雜的應變。

緯創指出，計算流體力學（CFD）技術是提高智慧工廠生產品質及能源效率的關鍵技術，為協助NVIDIA GB200 Grace Blackwell新產品線的導入，緯創利用CFD熱流模擬工具，例如以NVIDIA Modulus加速的OpenFOAM，模擬新產品測試設施的熱對流狀況，包括Run-in room內的空氣流量、溫度和壓力資料，幫助優化空調系統的布局。

緯創與輝達合作建構以物理資訊人工智慧（Physics-informed AI）為基礎的熱流模擬器，能在一分鐘內針對NVIDIA GB200 Grace Blackwell新產品完成近100種測試設施布局的推論評估。相較傳統CFD方式在CPU上進行運算需要395小時，這項技術合作大幅縮短新產品線的工作流程，能更迅速地應對AI伺服器產品的快速迭代，確保新產品從開發到生產，皆能與市場需求同步。