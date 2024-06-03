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高通總裁艾蒙現身Computex演講 宏碁董座陳俊聖站台

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
高通總裁暨執行長Cristiano Amon（右）下午在台北國際電腦展COMPUTEX 2024 Keynote擔任主題演講講者，邀請宏碁董座陳俊聖（左）站台。記者蘇健忠／攝影
高通總裁暨執行長Cristiano Amon（右）下午在台北國際電腦展COMPUTEX 2024 Keynote擔任主題演講講者，邀請宏碁董座陳俊聖（左）站台。記者蘇健忠／攝影

高通總裁暨執行長Cristiano Amon下午在台北國際電腦展COMPUTEX 2024 Keynote擔任主題演講講者。

Cristiano Amon談到PC產業正面臨一個空前的轉捩點，由足以定義時代的創新所推動，而時下的創新將徹底改變我們未來與PC互動的方式。Amon剖析推動產業發展迄今的趨勢與技術，更重要的是，這些趨勢和技術將如何在生產力、創造力和娛樂領域帶領我們前進。將與生態系夥伴一同展示使用者可從新一代PC中獲得的AI加速體驗，以及實現這些體驗所需的技術創新。

在Amon的領導之下，高通實現了多元化發展，成為推動智慧運算無所不在的領導者。憑藉其技術領先地位，高通技術公司成為行動技術、XR和汽車領域的首選合作夥伴。透過Snapdragon X Elite平台所提供顛覆性的效能、一流的功耗效率，以及真正獨家的設備內AI功能，高通致力為AI時代帶來新一代PC。

高通總裁暨執行長Cristiano Amon下午在台北國際電腦展COMPUTEX 2024 Keynote擔任主題演講講者，Cristiano Amon的鞋子（圖）意外成為亮點。記者蘇健忠／攝影
高通總裁暨執行長Cristiano Amon下午在台北國際電腦展COMPUTEX 2024 Keynote擔任主題演講講者，Cristiano Amon的鞋子（圖）意外成為亮點。記者蘇健忠／攝影
高通總裁暨執行長Cristiano Amon下午在台北國際電腦展COMPUTEX 2024 Keynote擔任主題演講講者。剖析推動產業發展迄今的趨勢與技術，更重要的是，這些趨勢和技術將如何在生產力、創造力和娛樂領域帶領我們前進。記者蘇健忠／攝影
高通總裁暨執行長Cristiano Amon下午在台北國際電腦展COMPUTEX 2024 Keynote擔任主題演講講者。剖析推動產業發展迄今的趨勢與技術，更重要的是，這些趨勢和技術將如何在生產力、創造力和娛樂領域帶領我們前進。記者蘇健忠／攝影
高通總裁暨執行長Cristiano Amon下午在台北國際電腦展COMPUTEX 2024 Keynote擔任主題演講講者。剖析推動產業發展迄今的趨勢與技術，Amon與生態系夥伴一同展示使用者可從新一代PC中獲得的AI加速體驗，以及實現這些體驗所需的技術創新。記者蘇健忠／攝影
高通總裁暨執行長Cristiano Amon下午在台北國際電腦展COMPUTEX 2024 Keynote擔任主題演講講者。剖析推動產業發展迄今的趨勢與技術，Amon與生態系夥伴一同展示使用者可從新一代PC中獲得的AI加速體驗，以及實現這些體驗所需的技術創新。記者蘇健忠／攝影

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