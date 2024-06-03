高通總裁艾蒙現身Computex演講 宏碁董座陳俊聖站台

高通總裁暨執行長Cristiano Amon下午在台北國際電腦展COMPUTEX 2024 Keynote擔任主題演講講者。

Cristiano Amon談到PC產業正面臨一個空前的轉捩點，由足以定義時代的創新所推動，而時下的創新將徹底改變我們未來與PC互動的方式。Amon剖析推動產業發展迄今的趨勢與技術，更重要的是，這些趨勢和技術將如何在生產力、創造力和娛樂領域帶領我們前進。將與生態系夥伴一同展示使用者可從新一代PC中獲得的AI加速體驗，以及實現這些體驗所需的技術創新。