廣明旗下達明機器人攜NVIDIA Isaac技術 亮相COMPUTEX

廣達（2382）集團旗下廣明（6188）子公司達明機器人3日宣布，攜手輝達（NVIDIA），使用NVIDIA Isaac和NVIDIA Omniverse平台加速開發AI協作機器人。

達明表示，透過NVIDIA Isaac Sim機器人模擬和合成數據生成的應用平台，達明機器人將機器人編程時間減少70%，循環時間減少20%，大大降低了時間和成本。數位孿生為協作機器人提供了強大的支援，以虛擬的方式對其及工作環境進行建模。並可透過生成式AI，產出數萬張模擬資料，在虛擬工作環境中進行測試和優化，訓練出能夠推動各行業重大變革的超級AI模型。達明機器人還採用了NVIDIA Isaac Manipulator，這是一個包含cuMotion等NVIDIA加速庫的工作流程，使操控機器人能夠感知、理解並與其環境互動。

達明機器人以AI重新定義下個世代的協作機器人：TM AI Cobot，其最大的特色在於內建智慧視覺及AI。在最近推出的智慧堆棧應用中，面對不同體積大小的箱子來料，達明機器人手動收集了數千個不同尺寸箱子的真實數據，並使用基於NVIDIA Isaac Sim生成的OpenUSD合成數據，生成了90%的所需數據。這些虛擬數據包括不同材料、印刷和堆棧條件下的箱子圖像，有助於填補現實世界的數據空白，並訓練出箱子檢測的超級AI模型。這一超級AI模型結合TM AI Cobot的軟硬件全面整合，為物流產業帶來全新的變革。

在COMPUTEX（6月4日至7日），達明機器人與合作夥伴使用NVIDIA Omniverse平台展示數位孿生；QCT雲達科技展示智慧工廠與5G解決方案，而MSI微星科技（2377）則是結合AMR與達明機器人，利用AI和視覺技術實現智慧運輸。另外，聰泰科技（5474）也使用達明機器人進行AI 檢測。達明機器人與合作夥伴透過Omniverse平台驅動，為電子、倉儲、汽車、半導體等各行業帶來智慧製造的數位孿生應用。

達明機器人公司營運長黃識忠表示：「TM AI Cobot與其他品牌的不同之處，在於其內建的視覺系統和人工智慧推論引擎，我們使用NVIDIA RTX GPU來提升機器人的AI性能。」達明機器人攜手NVIDIA打造數位孿生，透過設計機構的優化、工作任務與場域環境的測試、工作效能與流程的模擬，以全新定義的AI 協作機器人，為各領域產業帶來創新的改革。