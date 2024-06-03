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科科科技攜手耐能科技 拓展更多領域AI應用機會

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
科科科技董事長王献堂。記者彭慧明／攝影
科科科技董事長王献堂。記者彭慧明／攝影

近期正進行股票詢價圈購、亞洲AI影音多媒體科技集團科科科技（KKCompanyTechnologies）（6950）今日宣布與EdgeAI運算解決方案廠商耐能智慧將戰略合作。雙方以AI技術為基礎，結合科科科技影音多媒體科技技術，以及耐能智慧多年在EdgeAISoC運算解決方案，加上各自於雲端與地端的經驗優勢，揮軍齊步迎接AI多媒體新世代，深化在不同產業領域探索運用雙方AI技術可發展之機會，為客戶提供更強大的軟體科技服務。

科科科技力拚在6月中旬上市掛牌，主打AI影音多媒體技術已獲國際知名企業採用，近期獲耐能智慧的肯定與加入，強化科科科技在AI影音技術領域的硬實力。科科科技目標在台灣證交所主板掛牌上市，持續積極拓展各項業務與展開策略夥伴合作，擴大公司於全球包括音樂、電視台、中小企業等不同產業領域發展，攜手搶攻全球AI多媒體科技龐大的市場商機。

科科科技近期已完成詢圈的詢價作業，即將正式開放法人圈購、繳款，將拍賣約2萬張股票，去年底已經完成的D輪募資，股東包括趨勢科技、中華電信、台灣大哥大，以每股約當新台幣105元（3.2989美元）認購。

AI 中華電信 股票

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