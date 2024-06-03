摺疊手機出貨量緩步爬升 集邦：蘋果仍在評估

根據TrendForce研究預估，2024年摺疊手機出貨量約1,780萬支，占智慧型手機市場僅約1.5%，礙於高維修率、高售價的壁壘尚待解決，預期至2028年占比才有機會達到4.8%。

三星（Samsung）初入市場以摺疊手機先驅之姿，在2022年拿下超過八成市占率，2023~2024年間，開始面臨多家智慧型手機品牌廠加入競局，市占率自六成，跌至現在面臨五成保衛戰。

今年摺疊手機的重要角色華為（Huawei），在2023年推出4G吸睛小折Pocket S，市場銷量成績優異，帶動華為2023年摺疊手機市占率首次突破雙位數，達12%。2024年華為更推出的升級版5G摺疊手機，包括Mate X5, Pocket 2，預期今年第3季，華為將再推出市面上第一支三摺手機，不僅是為摺疊手機市場帶來新的外型突破，也代表技術上的升級，預估華為今年摺疊手機市占率有望接近三成。

定價優勢，2024年摺疊手機市場Motorola、Nubia異軍突起；其它品牌如小米（Xiaomi）、Oppo、Vivo 今年摺疊手機的成長受到侷限，均低於100萬支。Motorola 異軍突起，今年中分別推出Razr 40、Razr 40 Ultra，以售價人民幣3,999~5,699元的策略成功拓展市占率，今年出貨量有機會超過100萬支，市占率約6%。

摺疊機吸引消費者目光的關鍵之一來自於定價，各品牌均致力於提升顯示效能與減少折痕，同時降低整機成本。值得留意的是，中國大陸品牌Nubia今年於日本市場首發Nubia Flip，以較低價的499美元定價上市，除了日本、中國大陸市場，也在各地展開預售，銷售量有望獲佳績。

TrendForce進一步了解，Nubia Flip零組件可能採用中國大陸自有供應商的鉸鏈，搭配中國大陸面板廠的Foldable OLED面板，大幅降低整機成本，以達到降低售價的目標。

與此同時，蘋果即將加入摺疊手機戰局的傳聞仍不減，但就TrendForce了解，蘋果仍在評估各零組件的規格與效能，對於摺痕及可靠度嚴格要求，明確的開案與後續規劃仍有一段距離，最快可能發生的時間也將是在2027年之後，後續若蘋果加入摺疊手機競局，整體市場才會有更明顯的變化。