群聯參展 Computex將秀AI、浸潤式SSD方案

台北國際電腦展（Computex）將於4日盛大開幕，群聯（8299）亦將參展並秀出aiDAPTIV+方案平台、浸潤式冷卻環境PASCARI企業級SSD方案、Retimer與Redriver晶片及PCIe Gen 5等新產品。

本次Computex聚焦人工智慧運算（AI Computing）、前瞻通訊（Advanced Connectivity）、未來移動（Future Mobility）、沉浸現實（Immersive Reality）、綠能永續（Sustainability）、創新（Innovations）。

為呼應近期的生成式AI落地應用需求上升以及擴大群聯獨家專利的生成式AI落地微調運算方案aiDAPTIV+的普及率，群聯宣布，將在Computex南港展覽館參與攤位展出。

群聯表示，aiDAPTIV+方案平台與應用場景將攜手研華（2395）、智聯服務（ACER Synergy Tech）（6751）和華擎子公司永擎，展示aiDAPTIV+伺服器平台及北港武德宮的AI解籤應用現場實機展示，彰顯其在生成式AI落地微調運算領域的深厚實力。

另外，群聯還將秀出全球首款PCIe 5.0 DRAM-Less E31T SSD儲存方案、浸潤式冷卻環境的PASCARI企業級SSD方案、全球首款原生USB 4.0單晶片控制晶片、全球首款通過CXL 1.1協會認證的PCIe Gen 5／CXL 2.0 Retimer、全系列的PCIe Gen 5 Redriver IC方案及次世代PCIe Gen 6 Retimer等各式新品。

群聯執行長潘健成表示，這次展示的多款新產品不僅是我們技術實力的體現，更是我們對市場需求的積極回應。我們相信，這些創新產品將為客戶帶來極大的價值和競爭優勢。