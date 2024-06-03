超高效NPU 宏碁Swift系列將搭載全新處理器

隨著超微（AMD）執行長蘇姿丰3日在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表新款晶片，PC品牌大廠也緊跟其後，發表最新相應產品，宏碁（2353）宣布旗下Swift系列輕薄筆記型電腦將於2024年第3季起搭載全新AMD Ryzen AI 300 系列筆電處理器。全新AMD處理器搭載更多CPU及GPU核心，搭配超高效NPU，為宏碁新一波的AI PC產品提供革命性的速度及效能。新款機型將可免費更新，獲得嶄新Copilot+ PC使用體驗。

宏碁營運長高樹國表示，人工智慧正在持續重塑使用者對於遊戲、內容創作、生產力和日常使用等方面對電腦的期待；此次，藉由宏碁與AMD的合作，我們將以前所未有的強大功能和效能為用戶提供更多AI體驗，宏碁很高興地宣布將在接下來的幾個月內推出搭載AMD Ryzen AI 300系列處理器的新系統。

AMD資深副總裁兼計算與圖形事業部總經理Jack Huynh表示，我們很興奮能與宏碁合作開發新一代輕薄AI PC，一同為電腦領域開創新類別，最新一代電腦將採用第三代AMD Ryzen AI 處理器，並配備世界上最強大的50 TOPS NPU、具備次世代Zen 5架構全世界最快的APU，以及最卓越的遊戲顯示晶片。

AMD Ryzen AI 300 處理器採用全新高效的「Zen 5」架構，擁有多達12個高效能核心和24個線程，將能為超輕薄筆記型電腦提供新一代的效能；且身為AMD Ryze AI的一份子，全新處理器支援新的AMD XDNA 2 技術，並提供多達50個NPU TOPS以上的AI 處理性能，讓使用者能直接從即將推出的Swift筆電上管理AI 功能並執行生成式AI應用程式、大型語言模型和人工智慧助理，無需藉由網路即能最大限度地發揮創造力和生產力，且不會犧牲電池壽命。

宏碁表示，最佳化的AMD Ryzen AI 300 系列處理器即使在繁重的運算工作負載下，也能展現其低的功耗和出色的電池續航力。此外，高達36 MB的快取記憶體能提高工作效率和響應能力，且無論是否搭載獨立顯示卡，皆能以內建 AMD Radeon 800M 顯示晶片，支援高解析度的螢幕及加速編碼。