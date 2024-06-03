致伸40周年線上特展：AI 創新技術登場 開創智慧未來

三感合一整合解決方案商致伸（4915）3日宣布推出其成立40周年的線上特展。今年適逢致伸成立40周年的重要里程碑，此次特展將與COMPUTEX台北國際電腦展同步舉行。線上展覽館設有五個專題展區，將展示視覺、聽覺與人機介面三感合一的創新AI解決方案，滿足各產業客戶的需求。

其中，致伸的AI安防解決方案，展出包含AI人臉辨識門鎖、高性能AI安防攝影機和零接觸雷達感測器，廣泛應用於住宅、商用、廠辦及照護等領域。安防解決方案採取最新技術提高監控準確性和效率，並無縫銜接全球智慧安全技術，滿足企業對於先進安全服務的需求。

此外，致伸多年來深耕車用市場，致力於協助客戶導入先進的影音、駕駛輔助及無線解決方案。產品已成功應用於美、日、中、歐各大車系及車隊管理領域，協助客戶打造更安全、更智能的駕乘體驗。專業的系統整合服務，提供模組客製化和FATP系統整合等全方位技術，彈性滿足客戶各階段的發展需求。

致伸也在於會中展示其視覺及聽覺核心技術，並擴展至工業應用。透過AI攝影機和聲學照相機等AI瑕疵檢測解決方案，為企業提高生產效率，實現智能製造，強化競爭優勢。

致伸整合視覺、聽覺、人機介面三大感知技術，打造智慧辦公解決方案，涵蓋視訊會議系統、會議管理平板、自動追蹤AI攝影機和360度全景攝影機等，提升線上會議互動效率。

在電競領域方面，致伸展示全系列遊戲鍵盤、滑鼠、耳機及自媒體創作者的多媒體控制器。整合AI技術，提供耐用且符合人體工學的設計，滿足當前與未來遊戲市場趨勢，為用戶帶來卓越的遊戲體驗。

致伸事業部總經理周衍洲表示，致伸致力於解決客戶面臨的複雜挑戰，堅守對技術領先及持續研發創新的承諾，以強大的技術實力為客戶的創新提供強而有力的支持。本次線上特展，全面展示了我們40年來的技術實力和創新成果。我們將繼續在多變的市場中茁壯成長，為客戶創造更大價值。