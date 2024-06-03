集邦預估2028年Micro LED晶片產值達5.8億美元 聚焦頭戴裝置與車用

Micro LED晶片成本壓縮關聯密切的尺寸微縮化工程仍在進行， 包含LGE、BOE與Vistar等廠商在大型顯示應用持續投入，以及AUO在手錶產品的開發等，新型顯示應用也有來自於頭戴裝置與車用的需求。

因此，根據TrendForce《2024 Micro LED 市場趨勢與技術成本分析報告》研究顯示，預估2028年Micro LED晶片產值可達5.8億美元，2023~2028年複合成長率（CAGR）為84%。

成本難以下降以及技術工藝面臨的挑戰都是Apple Watch項目的宣告取消的主要因素，故持續優化生產環節依舊是Micro LED產業目前的發展關鍵。巨量轉移技術將逐步從單一技術朝向複合技術演變，例如雷射轉移和印章轉移相結合，有望實現附帶鍵合能力且無滯空的轉移方案。

除此之外，在關注核心除了提高轉移效率外，也必須確保轉移過程中保持更高的晶圓利用率，以及對應晶片尺寸微縮時高精度等多層面技術挑戰。

檢測與修復是製程中提高良率從而進一步影響Micro LED成本高低的關鍵，Micro LED的電性檢測目前正在自原技術基礎持續升級，高精度探針卡（Probe Card），與其衍生的新型檢測技術「非接觸式檢測（Contactless Testing）」兩個方向，除了引領電性檢測技術的發展迭代，對設備廠商也將是一大商機。

Apple Watch的取消，促使晶片供應商ams OSRAM考慮馬來西亞8吋廠的出售事宜。若出售物件為目前Micro LED顯示器供應鏈中的廠商，對於整個產業的技術發展與優化成本結構將有正面效益。通過轉換技術路線與目標市場來看，積極發展８吋 SiC功率半導體的中國化合物半導體廠商也是潛在買家，以此跨足國際市場發展，此對晶片廠商而言無疑是一個提高獲利的方式。

從應用市場角度分析，Micro LED相較於Micro OLED等其他競爭技術所擁有的基礎優勢依舊鮮明。在AR眼鏡所使用的光機必須具備高亮度小體積的特性上，目前Micro LED光機體積已經邁入小於0.2cc的時代，在需要擁有高亮度提升全天候全場景識別清晰度上，Micro LED也已經將亮度基礎朝350,000 nits（尼特）以上邁進。搭配近年來發展飛快的AI協助工具，未來1~2年搭載Micro LED作為顯示技術AR眼鏡的需求預計將逐步浮現。

另一方面，由於車用顯示並不追求極致的 PPI，但需要更高的對比與信賴性表現。考慮駕駛需求，運用具備高亮度、高對比、廣色域、反應速度快等特點的Micro LED技術，融入異型、曲面、可撓式、觸覺回饋等智慧座艙一體化車用顯示器解決方案，可以全面升級駕駛的使用體驗。這使得Micro LED在車用場景的應用想像也被不斷拓展，例如未來可作為擴增實境與全景抬頭顯示器（AR-HUD與P-HUD)，或是搭配透明顯示技術在車窗作為創新顯示技術之用。