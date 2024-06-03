COMPUTEX 2024大秀AI肌肉 即日起開放預登參觀

「2024年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）」將於6月4日至6月7日在南港展覽館1館及2館登場，今年以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，匯集全球1500家國內外科技業者、新創企業、創投、加速器等夥伴共襄盛舉。該展即日起開放預登，歡迎全球業者踴躍上網預約參觀。

2024年被定義為AI元年，今年AI發展從雲端正式走向地端，各式各樣的AI PC及手機終端產品百花齊放，甚至延伸至汽車、家用電器、穿戴裝置、家庭安全設備等。瞄準最新產業趨勢，COMPUTEX 2024聚焦生成式AI技術，涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大主題，並新增「AI運算暨系統解決方案區」、「零組件與電池儲能應用區」及「智慧移動區」。

今年指標參展商包括宏碁、威剛、華擎、華碩聯合科技、華碩電腦、明基、酷碼、台達、精英、芝奇、技嘉、迎廣、財團法人工業技術研究院、宜鼎、英特爾、台灣鎧俠、微星、德商鐠羅工匠、雲達、瑞昱、廣穎、美超微、台灣先進車用技術發展協會、曜越、創見及緯穎等，共同引領最新科技產業動向。

此外，「InnoVEX新創展區」為全球最具指標性的新創平台，每年聚集多國新創企業及ICT專業人士，匯聚了全球豐富的創意產業資源和資金，促進跨國合作和創新能量的交流，為科技生態系統帶來了嶄新動力。

本屆主題演講（COMPUTEX Keynote）及論壇（COMPUTEX Forum）呼應今年AI主題，邀請各界菁英分享最新科技趨勢及未來應用。為完善參展商以及國內外買主的展覽體驗，外貿協會整合多元媒體跟資源，辦理豐富的周邊活動，包括採購洽談會、專家導覽、ESG Go永續活動、新創競賽發表以及買主歡迎活動，並擴大邀請國外媒體及科技網紅來臺參觀，共同體驗科技領域的前瞻發展。