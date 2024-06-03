日本能源展首見台灣船隊參展 SFE搶進國際離岸風電市場

繼「護國神山」台積電前進日本設立第一座晶圓廠後，台灣本土離岸風電海事工程團隊的寶崴海事工程（SFE）也將進軍日本及國際離岸風電市場，並首度參加6月3日起在東京舉辦的「日本能源展」，以「從台灣出發、跨入亞太國際」為主題，宣告自組的離岸風電海工船隊，正式向日本及全球風電案場招商，邁向國際。

SFE寶崴海事工程公司是森崴能源（6806）的子公司，也是目前國內首支主攻離岸風電海事工程的船隊，旗下共計有重吊船、水下升降安裝船、多元支援船等三艘大型工程船，及國內外海事工作人員共計百人。打造的第一艘4000噸「巨人號」重吊船，將在近期抵達台灣外海，開啟台電二期離岸風電的海上工程施作。

除了負責森崴集團旗下富崴能源所承包的台電離岸二期計畫之海事工程，SFE預計將承接未來國內離岸風電3-2、3-3主要風場的海事工程專案，將是台灣第一支專業且多功能的風電海工團隊，期望成為台灣建造下一個「護國神山」離岸風電產業不可或缺的海上工程船隊。目前已與多家國際開發商洽商中。

為了讓世界看到台灣海工船隊的實力，SFE寶崴團隊出席6月3日至5日，在日本東京Big Sight舉辦的日本能源周展會，除了提供船隊資訊及過往的海工實績，也將向國際買家釋出全球招商的訊息。寶崴海工不僅站穩台灣離岸風電市場，更放眼全世界，期望讓國際間正視離岸風電不再僅只有歐美船隊，今後將有更多的亞太海工船隊穿梭在日本、韓國、東南亞等海岸施作。

SFE寶崴海事工程表示，國際開發商通常會將亞太區視為一個市場，寶崴的目標是洽談「區域性策略合作」，尤其對亞太自然環境、海域、海洋氣象相對熟悉，能夠更快速上手並快速切入日本、南韓、東南亞等市場進行施作。