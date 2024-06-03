日月光投控暨所屬子公司、日月光環保永續基金會 響應世界海洋日

日月光投控（3711）暨所屬子公司與日月光環保永續基金會，為響應6月8日聯合國世界海洋日，在2日於全台灣七個地點，號召22家供應鏈夥伴，且邀請在地居民、非營利組織、環保團體等，共1,600人進行聯合淨灘，總計共清除2.8噸垃圾，約可回收1.6噸、不可回收1.2噸，每人盡一己之力，要還給地球與海洋生態一個乾淨的面貌。

日月光投控致力於推動永續發展，並積極對世界環境議題發揮正面影響力，在日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村帶領下，邀請日月光半導體高雄廠、中壢廠、矽品精密、環旭電子台灣子公司環鴻科技員工及眷屬共同參與，於台北石門風箏公園、桃園草漯沙丘大園潮音海觀景步道、台中松柏南堤、松柏港北堤沙灘、高雄旗津海灘及高雄西子灣、澎湖馬公市五德里沿海沙灘，共7個地點舉辦淨灘。

日月光投控指出，以台北場為例，響應的夥伴有關係企業宏璟建設、日月光潛水隊隊員和一般社會大眾等150人，並特別邀請供應商像是綠電夥伴富威電力、泓德能源，在有豐富生態地形的石門風箏公園沙灘進行淨灘活動，以實際的行動關懷臺灣這片土地及海洋，守護地球海洋生態及環境。

另外，日月光環保永續基金會依循日月光投控「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」之四大永續發展指標，積極推動環保公益事業，除邀請各單位、供應商及民眾共同參與之外，今年也持續辦理「日月光海域守護計畫」，並號召70多位民眾及企業員工參與潛水員培訓，為「日月光環保潛水隊」增添新血，並於每月進行淨海及淨灘活動，持續投入海洋保護，維護生物多樣性的發展。