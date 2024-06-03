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緯穎攜手緯創展出輝達「GB200 NVL72 整機櫃」 秀AI解決方案

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
緯穎。記者吳康瑋／攝影
緯穎。記者吳康瑋／攝影

緯穎（6669）為輝達NVIDIA GB200 NVL72首批搭載合作夥伴之一，將於台北國際電腦展，展示與緯創（3231）合作開發、採用先進液冷技術的GB200 NVL72 整機櫃AI解決方案等一系列AI產品，及搭載英特爾和超微等新世代AI加速平台解決方案與先進液冷技術。

緯穎此次將展出整合多款AI GPU平台和客製化ASIC的多元AI運算解決方案，並因應不同資料中心基礎設施需要，開發多種先進液冷技術，滿足日益增長的AI訓練和推理需求。

緯穎也將展出基於輝達MGX的4U AI伺服器Wiwynn GS1400A，可搭載八張NVIDIA H200 NVL PCIe Tensor Core GPU卡，利用其模組化的伺服器設計，將加速運算推展至各種資料中心。

緯穎長期投資散熱和先進液冷技術，能提供完整的氣冷、單相/兩相直接式液冷（Direct-to-Chip Liquid Cooling, DLC）技術，及單相/兩相浸沒式冷卻（immersion cooling）技術等解決方案。

緯穎董事長暨策略長洪麗寗表示，很高興在COMPUTEX 2024展出我們完整的AI和先進液冷解決方案。透過各種創新技術，將為資料中心提供前所未有的效能和效率，開啟高效能運算的全新可能。

輝達GPU產品部門副總裁Kaustubh Sanghani表示，與緯穎攜手合作，利用包括GB200 NVL72、MGX 和先進網路技術等強大的NVIDIA AI 平台，提供可擴展且可持續的加速計算。雙方合作將為現代資料中心帶來更多的創新，並推動新運算時代的到來。

AI NVIDIA 緯創 緯穎 輝達 電腦展

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