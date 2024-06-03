呼應生成式AI需求 群聯Computex展出創新儲存產品與AI方案

台北國際電腦展（Computex）將在2024年6月4日盛大開幕，群聯（8299）呼應近期的生成式AI落地應用需求上升，以及擴大公司獨家專利的生成式AI落地微調運算方案「aiDAPTIV+」的普及率，將在Computex南港展覽館參與攤位展出，亮相多款創新儲存產品和AI解決方案，緊扣市場需求趨勢，為業界帶來全新技術體驗。

群聯指出，台北國際電腦展聚焦人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續等，公司也將在展會中，展示多款頂尖技術產品，包括aiDAPTIV+方案平台與應用場景、全球首款PCIe 5.0 DRAM-Less E31T SSD儲存方案。

群聯強調，PCIe 5.0 DRAM-Less E31T SSD儲存方案延續旗艦PCIe 5.0 E26技術，不僅是全球首款速度達到10GB/s的主流SSD（Mainstream SSD），更為儲存市場以及PC OEM帶來革命性變革。

另外還有專為伺服器與企業級應用打造的ASCARI品牌全系列SSD，涵蓋高階極速X系列、開機B系列、資料中心D系列、SATA系列及AI模型微調訓練專用AI系列，滿足各類資料儲存與AI運算需求，再加上浸潤式冷卻環境的PASCARI企業級SSD方案，以及引領移動儲存新紀元，提供卓越的傳輸性能的全球首款原生USB 4.0單晶片控制晶片U21。

執行長潘健成說，公司很高興能首次參加台北國際電腦展，展示群聯技術創新的絕佳平台，在致力於提供高效能和高可靠性的儲存解決方案的量能下，這次嗅出的多款新產品將是群聯技術實力的體現，也是對市場需求的積極回應，相信這些創新產品將為客戶帶來極大的價值和競爭優勢。