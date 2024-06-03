和碩攻 AI 伺服器 童子賢：加入AI不嫌晚 不擔心沒客戶

和碩（4938）3日於2024 COMPUTEX期間在總部揭幕新的伺服器產品線，向外界展示AI智慧製造與AI伺服器的創新解決方案，針對和碩AI伺服器事業如何後來居上，和碩董事長童子賢回應，加入AI領域永遠不嫌晚，「目前光客戶提出解決方案的太多了，不用擔心沒有客戶。」和碩技術長徐衍珍則分析，和碩目前專注區域型國家市場如中東，或是成熟國家如美國的中小型雲端服務供應商（CSP）廠。

和碩與NVIDIA攜手合作，共同建置旗艦級企業AI伺服器：GB200 NVL72，NVIDIA 宣布與和碩成為全球合作夥伴，特別是在最新發表的 NVIDIA GB200NVIDIA Blackwell 架構超級晶片方面。和碩目前正在積極開發的GB200 NVL72是一個多達72個GPU節點的液冷機櫃平台，專為處理計算密集型工作負載而設計。

此外，和碩氣冷MGX 4U 伺服器亦搶先亮相，和碩在MGX架構上持續開發多款 AI 伺服器產品，以滿足客戶在訓練和推論等不同算力需求。這些產品具有強大的運算性能、高效的能源利用率和良好的擴展性。在 COMPUTEX 期間，和碩推出了氣冷 MGX 4U 伺服器，名為「Marco」，支援各種 CPU 和 GPU 架構，加速人工智慧訓練和推論工作。

童子賢表示，和碩今日做了很具體的智慧製造展示，除了需要AI的進步，也必須加上5G、IoT，這兩個技術一直是和碩旗下第六事業部強項，和碩用最新的AI技術做出數位孿生軟體平台，最終提出智慧工廠解決方案。

和碩近年重啟伺服器事業，相較於廣達（2382）、鴻海（2317）、緯創（3231）及緯穎（6669）、英業達（2356）、技嘉（2376），和碩屬於產業後進者，策略上如何後來居上及AI伺服器出貨進展成為市場兩大關注焦點。

童子賢強調，加入AI領域永遠不嫌晚，「AI會重新定義所有的產品與服務狀態，就像早上八九點的太陽剛開始發光發熱。」他說，「市場之大非一家所能獨享，若被一家獨享，保證市場做不久、做不大。」

他舉例，十幾年前創業時要做主機板的時候，很多人都說市場已經飽和了，但事實上世界太大了，市場不能自己吞下去，「目前光客戶提出解決方案的太多了，不用擔心沒有客戶。」

徐衍珍回應，若世界上沒有AI伺服器、沒有GPU，單純是在講運算，和碩將會面臨價格戰。所謂的好的時機，是說新技術將大家的距離拉近，所謂台上十年功，友商專助已久，因此有較大的市佔率，但市場上其實還有很多被遺忘的小企業，求助無門，需要GB200，找來源不易。

徐衍珍指出，和碩是輝達重要夥伴，整合大家的需求並透過整體解決方案，得到很多了回響，現在很多CSP客戶都在自研晶片，且這條道路還很長，因此對和碩機會很大。

在客戶領域方面，徐衍珍分析，和碩目前在拓展客戶方面鎖定區域型國家，目前大型CSP主要是同業在供貨，但我們在中東市場，比如摩洛哥有在投入業務，這不是由大型CSP主導，這是一個重要方向。