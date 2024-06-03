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記憶體市況熱 京鼎今年營運目標上修、泰廠2025下半年量產

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

半導體相關設備代工廠京鼎（3413）看好隨著記憶體市況好轉與晶圓廠投資復甦，今年營運有望下半年比上半年好，並上修訂單能見度與展望。另外京鼎今日也提到，泰國該廠按計畫預定2025年下半年開出產能。

法人則預期，京鼎因訂單能見度提升，營運成長趨勢明確且延續至2025年，2024全年營收有機會優於公司先前low teens成長目標。

京鼎日前法說會提到，2024年隨著記憶體市況好轉、晶圓廠稼動率提升，帶動設備需求反彈，然更看好2025年新擴廠效益、AI新興應用，推升營運達新高。

京鼎統計，今年首季營收結構為半導體設備代工占比98%，自主開發設備2%。

京鼎日前提到，目前備品接單勁人力吃緊使得竹南二廠稼動率約65%，估計今年折舊影響毛率1.1個百分點。另外因應新單需求及地緣政治關係，規畫投入1.2億美元設立泰國廠，京鼎今日也提到，該廠按計畫預定2025年下半年開出產能。

由於京鼎訂單能見度提高，法人看好京鼎2025年展望更佳。

根據SEMI預估2024/25年晶廠設備支出市模分別持平/年成長21%，其中預期記憶體設備支出強勁彈升/年增近3成。法人看好，京鼎在應用材料記憶體相關CVD與蝕刻設備佔比超過五成，將跟隨市場趨勢成長。

京鼎產品線包含 半導體晶圓製程設備製造(蝕 刻、薄膜、化學機械研磨及檢測設備) 製造服務、半導體製程相關能源設備(Solar/LED) 製造 、關鍵製程備品耗材。

至於設備開發(非製程類)包含先進製程微污染防治方案 、晶圓AOI檢測設備、氮氣倉儲系統、晶圓移載搬送自動化。

京鼎日前也提到，2024營運將超越半導體設備市場表現，隨著訂單能見度拉長營運動能轉強，今年第2季營收將繳出季增/年增「雙成長」成績單。公司加速布局中國大陸+1產能來迎接半導體設備市場成長，同時AI趨勢帶動記憶體需求暢旺及晶圓廠產能利用率提升為營運增添成長。

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