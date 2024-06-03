Arm 執行長 Rene Haas：AI 發展帶來許多創新機會 Arm 扮演巨大角色

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）Arm執行長Rene Haas於3日在COMPUTEX 2024聯名活動中，以加速從雲到端的AI創新為題，發表主題演講，其中安謀架構的中央處理器（CPU）可能將在Windows PC系統中占據未來的銷售市場。

Rene Haas表示，AI的發展帶來許多創新機會，在過去40年來，整個網絡發展相當驚人，與ARM架構相關的合作夥伴未來不僅是傳統電腦及網絡源頭，其中有一個原因是ARM成為龐大的數據中心，每一個現代裝置，無論是汽車、行車紀錄器、相機、服務商，或是你的手機等等，在未來幾乎每個裝置都需要CPU，在高效能、高反應、高規格的情況下，任何AI創新也都可能發生，因此Arm在這當中扮演了巨大的角色。

Rene Haas舉例，AI目前已經開始持續一段時間，聲音、指紋辨識也已經有一段時間。他認為，真正有趣的是，若以一百多億用戶的應用角度來看，網絡發展需要十年、Twitter五年、Instagram兩年半、TikTok九個月、ChatGPT則需要兩個月。重要的是，AI並不僅僅是訓練學習的模型，並且等著別人使用它。AI未來必須多點開花，讓人們可以利用AI的所有能力。