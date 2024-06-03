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超微蘇姿丰讚台積電強大 揭露合作3奈米產品

中央社／ 台北3日電
2024台北國際電腦展（COMPUTEX）4日起登場，3日由 超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（左）進行開幕主題演講。華碩董事長施崇棠（右）也現身替蘇姿丰站台，他表示，華碩全系列產品將採用超微第3代AMD Ryzen AI，並在多領域合作。中央社
2024台北國際電腦展（COMPUTEX）4日起登場，3日由 超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（左）進行開幕主題演講。華碩董事長施崇棠（右）也現身替蘇姿丰站台，他表示，華碩全系列產品將採用超微第3代AMD Ryzen AI，並在多領域合作。中央社

超微（AMD）先前傳出將採用三星（Samsung）的3奈米製程，董事長暨執行長蘇姿丰今天表示，台積電是超微的合作夥伴，且很強大，目前雙方有幾個3奈米製程產品合作。

蘇姿丰今天進行台北國際電腦展開幕主題演講，她在會後與媒體交流中被問到是否採用三星晶圓代工，蘇姿丰並未正面回應，她說，超微總是使用最先進的製程技術，將採用3奈米及2奈米製程。台積電非常強大，目前有幾個3奈米產品正與台積電合作。

至於超微是否在台灣設置研發中心，蘇姿丰說，台灣是超微研發的重要基地，超微在台灣已有上千名員工，負責開發包含個人電腦及資料中心等產品，關於研發中心，目前尚無具體訊息。

蘇姿丰強調，半導體產業應建構國際生態系，而台灣很重要，超微產品主要在台灣製造，台積電等主要供應商都在台灣。

台積電 蘇姿丰 超微

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