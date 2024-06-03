超微MI325X亮相 蘇姿丰：運算力比輝達H200快3成

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台後掀起熱潮，周日（6月2日）在台大綜合體育館為台北國際電腦展開展打頭陣的專題演講，現場擠進逾3000人到場，含媒體500多人，更有6萬人透過線上觀看。對這波黃仁勳旋風，民眾除了看熱鬧，該從哪些層面看出門道，才能參與未來AI新革命？

2024-06-03 12:57