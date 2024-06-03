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關於在台設研發中心 AMD 執行長蘇姿丰這樣說
針對是否將在台灣設置研發中心，超微（AMD）執行長蘇姿丰3日在Computex 2024開幕主題演講後的媒體問答中，沒有給出明確答案，但表達台灣是該公司進行研究與開發的重要地區，超微已經有超過1,000人在這工作，為其所有產品組合，包括個人電腦、資料中心等，進行大量開發工作。
蘇姿丰強調，超微一直尋求如何在台灣進行研發合作，因此會繼續關注在此的發展。惟她目前可能沒有關於研發中心的具體訊息，但正在考慮所有的選項。
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