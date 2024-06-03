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竹科硬碟大廠關廠賣地第二波 寶山廠房7月1日開標

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／第一太平戴維斯提供
圖／第一太平戴維斯提供

竹科硬碟大廠力森諾科因虧損不斷，去年預告關廠，陸續資遣510位員工，並於今年3月正式公告關廠，旗下資產陸續出售，其中萬坪廠房已於5月初成功標脫，第一太平戴維斯今受委託公告標售位於寶山的廠房，預計7月1日開標。

第一太平戴維斯表示，標的位於新竹縣寶山鄉研新一路8號，建築物為地上四層樓之科技廠房，建物面積約2,795坪，基地面積為2,296坪，空間規劃有作業廠區、無塵室、辦公空間與倉儲空間等用途。

第一太平戴維斯表示，今年5月初，台灣力森諾科位於竹科萬坪科技廠房以16.8億元成功標脫，由半導體封測大廠矽格聯測股份有限公司得標，寫下近5年竹科園區最大科技廠房交易案，公告期間吸引十多組科技廠商洽詢，包括半導體、IC設計、封裝業者與電子零組件等廠商，顯示科技業業者在園區擴廠的需求相當旺盛。

負責標售的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，本次釋出的科技廠房，建物規模較前一次標脫廠房小，購置門檻較低，建物量體可滿足中小型廠商做企業總部，或大型企業衛星廠房的需求。

他表示，先前大廠標售期間，即有多組廠商積極詢問本標的的釋出進度；現況坐落基地的容積率僅使用113%，法定容積200%尚未使用完畢，未來得標人仍有擴大廠房空間使用的可能性。

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