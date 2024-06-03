和碩童子賢重兵部署 AI伺服器 2026年將交成績單

和碩（4938）參與輝達（NVIDIA）機器人智慧工廠應用，更是AI伺服器伙伴，董事長童子賢3日在關渡主持伺服器發表會，對外宣示AI軍備武器準備進度。

「我們已經破殼而出了！期望未來成為飛翔的小鷹。」和碩技術長徐衍珍指出，經過3年多鴨子划水，和碩正式對外展示從主機板到系統整合的研發能力，除浸沒式解決方案，更同步展示NVIDIA最新GB200 NVL72及NVL36伺服器方案，目標2026年交出成績單。

和碩名列輝達智慧工廠合作方，伺服器業務正急起直追，4日以「Breaking out of the shell」為主題發表一系列伺服器成果，包括19吋伺服器標準機櫃及液冷方案Holley，另外也有OCP21吋機櫃，以及最受矚目的NVIDIA最新GB200 NVL72及NVL36伺服器解決方案。

和碩指出，目前和碩從主機板做到L10（整機），水冷系統也掌握設計力與協力廠商合作，掌握液體流量控制及系統監控，可節能40%，支援ARM到X86架構硬體平台，支援60KW功率系統。部分伺服器同業布局AI產業也晚，目前也仍在追趕期，為何和碩能快速三年到位？

徐衍珍表示，2年半前董事長童子賢看到AI趨勢，他跟副總王美惠就開始由上而下推動，並著重研發資源與工廠資源並行投資策略，三年來低調執行，「我們是後進者，所以必須有戰略，」徐衍珍說，和碩很聚焦在技術跟生產投資，並透過在桃園工廠伺服器產線導入做驗證，結合PEGA AI軟體平台投資。

他表示，和碩不只是投資硬體，在軟體方面也做非常大的投入，故此次展示的Rack機櫃管理系統，能管理一座中小型的資料中心，滿足企業客戶的需要，這也是和碩過去3年先在集團內使用後，才發現的需求，現在開發將之整合到系統裡面。

徐衍珍表示，過去談伺服器資料中心都是講運算，但現在隨生成式AI興起，AI伺服器需求提升，反而「讓各家的起跑線距離拉近了」，由於和碩很積極投資，故成為跟NVIDIA合作開發MGX的合作方，從2U、4U到整機櫃72個GPU的AI機櫃，同時因為NVIDIA很積極不斷修正修改AI伺服器設計，這反而給和碩機會可以切入跟上，「來得早不如來得巧！」他說。

而隨AI伺服器需求起飛，徐衍珍表示，已經看到一些機會，2025年也會繼續投資，同時期望2026年上半和碩伺服器業務成形展現一些成績，內部第一個目標是20億美元。

隨AI伺服器大量採用液冷散熱，和碩估未來出貨伺服器中，氣冷方案預估仍占7成最高，而液冷也有3成。