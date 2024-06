和碩童子賢重兵部署 AI伺服器 2026年將交成績單

和碩(4938)參與輝達(NVIDIA)機器人智慧工廠應用,更是AI伺服器伙伴,董事長童子賢3日在關渡主持伺服器發表會,對外宣示AI軍備武器準備進度。

「我們已經破殼而出了!期望未來成為飛翔的小鷹。」和碩技術長徐衍珍指出,經過3年多鴨子划水,和碩正式對外展示從主機板到系統整合的研發能力,除浸沒式解決方案,更同步展示NVIDIA最新GB200 NVL72及NVL36伺服器方案,目標2026年交出成績單。

和碩名列輝達智慧工廠合作方,伺服器業務正急起直追,4日以「Breaking out of the shell」為主題發表一系列伺服器成果,包括19吋伺服器標準機櫃及液冷方案Holley,另外也有OCP21吋機櫃,以及最受矚目的NVIDIA最新GB200 NVL72及NVL36伺服器解決方案。

和碩指出,目前和碩從主機板做到L10(整機),水冷系統也掌握設計力與協力廠商合作,掌握液體流量控制及系統監控,可節能40%,支援ARM到X86架構硬體平台,支援60KW功率系統。部分伺服器同業布局AI產業也晚,目前也仍在追趕期,為何和碩能快速三年到位?

徐衍珍表示,2年半前董事長童子賢看到AI趨勢,他跟副總王美惠就開始由上而下推動,並著重研發資源與工廠資源並行投資策略,三年來低調執行,「我們是後進者,所以必須有戰略,」徐衍珍說,和碩很聚焦在技術跟生產投資,並透過在桃園工廠伺服器產線導入做驗證,結合PEGA AI軟體平台投資。

他表示,和碩不只是投資硬體,在軟體方面也做非常大的投入,故此次展示的Rack機櫃管理系統,能管理一座中小型的資料中心,滿足企業客戶的需要,這也是和碩過去3年先在集團內使用後,才發現的需求,現在開發將之整合到系統裡面。

徐衍珍表示,過去談伺服器資料中心都是講運算,但現在隨生成式AI興起,AI伺服器需求提升,反而「讓各家的起跑線距離拉近了」,由於和碩很積極投資,故成為跟NVIDIA合作開發MGX的合作方,從2U、4U到整機櫃72個GPU的AI機櫃,同時因為NVIDIA很積極不斷修正修改AI伺服器設計,這反而給和碩機會可以切入跟上,「來得早不如來得巧!」他說。

而隨AI伺服器需求起飛,徐衍珍表示,已經看到一些機會,2025年也會繼續投資,同時期望2026年上半和碩伺服器業務成形展現一些成績,內部第一個目標是20億美元。

隨AI伺服器大量採用液冷散熱,和碩估未來出貨伺服器中,氣冷方案預估仍占7成最高,而液冷也有3成。