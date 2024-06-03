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蘇姿丰發表第3代Ryzen AI 估首批百款AI PC上市

中央社／ 台北3日電
2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）全球記者會3日上午登場，並由超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰主題演講，正式替展覽揭開序幕。中央社
2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）全球記者會3日上午登場，並由超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰主題演講，正式替展覽揭開序幕。中央社

超微AMD）董事長暨總裁蘇姿丰今天進行台北國際電腦展開幕主題演講，發表Zen 5和第3代AMD Ryzen AI等多款新產品，她提到，第3代AMD Ryzen AI已有多家廠商採用，估計首批有100多款AI PC產品上市。

華碩董事長施崇棠今天也現身替蘇姿丰站台，他表示，華碩全系列產品將採用超微第3代AMD RyzenAI，並在多領域合作。

蘇姿丰說，超微推展人工智慧方案，首要提供廣泛的產品組合，包括中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）和神經處理單元（NPU），其次是建立一個開放、經過驗證且對開發人員友善的生態系統，還有建立夥伴關係，與雲端和軟體等公司，共同努力將AI方案推向市場。

施崇棠上台指出，華碩包括Vivobook、ProArt、Zenbook、ZEPHYRUS和TUF Gaming全系列產品都將採用超微第3代AMD Ryzen AI。此外，華碩與超微還在掌上遊戲機、商務電腦、工作站、消費電腦、伺服器等領域合作。

蘇姿丰說，宏碁、微星、HP和聯想等多家廠商也採用超微第3代AMD Ryzen AI，估計第一批將有100多款AI PC產品上市。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨晚在台大體育館主題演講，吸引許多重量級企業高層到場聽講，今天也有許多企業高層到場聆聽蘇姿丰演講，包括台塑集團總裁王文淵及力積電董事長黃崇仁等。

AI AMD 超微

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