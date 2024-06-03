AMD蘇姿丰邀華碩董事長施崇棠同台 展示多款AI處理器
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰上午以「高效能運算邁向AI時代」為題，在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表開幕主題演講，聚焦AMD及合作夥伴的最新AI（人工智慧）和運算解決方案。電腦展將於4日開展，邀請多家科技業高層與許多個人電腦（PC）大廠領袖同台介紹合作開發的新款AI PC。
蘇姿丰發表第三代生成式AI處理器Ryzen AI 9 HX 370，擁有有新的神經處理器（NPU）「XDNA 2」、新的Zen 5核心，號稱為Copilot PC內最強的NPU。她也陸續邀請微軟Windows主管與惠普執行長羅爾斯、華碩董事長施崇棠上台，施崇棠也宣布搭載第三代Ryzen AI處理器的新款Zenbook，將在7月上市。
傳出超微（AMD）有意斥資逾新台幣50億元在台灣設立研發中心，台南、高雄市政府皆積極爭取超微落腳。台南出身的蘇姿丰6月7日將出席在大台南會展中心舉辦的南方半導體論壇，與宏碁電腦董事長陳俊聖展開AI世紀對談，共同探討人工智慧（AI）與半導體生態鏈的新機遇，是否會趁機實際查看設廠地點、周遭環境或討論合作機會，受到外界關注。
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