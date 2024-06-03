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緯創建「數位孿生」助 GB200 Grace Blackwell 生產加速

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）3日宣布，公司運用輝達（NVIDIAAI和輝達全方位宇宙（NVIDIA Omniverse），替產線打造數位孿生，加速AI伺服器 GB200 Grace Blackwell的生產，提升生產品質和效率，並為客戶帶來卓越的價值。作為輝達（NVIDIA）認證的系統供應商，緯創所提供的伺服器可支援NIM推論微服務，該服務是AI Enterprise軟體平台的一部分。

緯創指出，公司成功在「2024 NVIDIA GTC」上展示出，旗下在輝達全方位宇宙中建立NVIDIA DGX和NVIDIA HGX工廠的數位孿生(Digital twin)。團隊解釋，全方位宇宙 （Omniverse）是一個用於連接和開發以OpenUSD為基礎的3D工具和應用程式的開發平台。

事實上，緯創現正擴大NVIDIA Omniverse和AI的應用，以優化專為快速迭代AI伺服器產品而設計的新Run-in room。透過NVIDIA Modulus(物理機器學習模型框架)，緯創實現了具有未來生產場景推論能力的熱流模擬器(Heat Flow Simulator)，從而加速生產NVIDIA GB200 Grace Blackwell。 

此外，計算流體力學(CFD)技術也是提高智慧工廠生產品質及能源效率的關鍵技術，為協助NVIDIA GB200 Grace Blackwell新產品線的導入，緯創利用CFD熱流模擬工具，例如以NVIDIA Modulus加速的OpenFOAM，模擬新產品測試設施的熱對流狀況，包括Run-in room內的空氣流量、溫度和壓力資料，幫助優化空調系統的布局。

緯創與輝達（NVIDIA）合作建構以物理資訊人工智慧(Physics-informed AI)為基礎的熱流模擬器，能在一分鐘內針對NVIDIA GB200 Grace Blackwell新產品完成近100種測試設施布局的推論評估。相較傳統CFD方式在CPU上進行運算需要395小時，這項技術合作大幅縮短了新產品線的工作流程，使緯創能更迅速地應對AI伺服器產品的快速迭代，確保新產品從開發到生產皆能與市場需求同步。

DFM (Design for Manufacturing) 前期開發設計的突破

NVIDIA新一代水冷GPU GB200 Grace Blackwell加速器對組裝工藝精度提出了更高要求，尤其是立體化的水冷管線組裝與模組設計，給組裝製程帶來前所未有的挑戰，任何失誤都可能導致整組產品的損壞。

緯創在組裝早期設計階段利用Omniverse進行驗證組件和夾具的3D設計，減少潛在干涉問題，加快迭代周期。同時，NVIDIA Isaac Sim模擬動態組裝過程，驗證夾具、CCD、機器手臂與運動路徑的整體設計合理性，提升設計品質。

NVIDIA Omniverse與Microsoft Power BI結合，實現靈活高效的工廠管理

在競爭激烈的現代製造業環境中，工廠需要靈活且即時掌握關鍵指標的解決方案。通過整合NVIDIA Omniverse與Microsoft Power BI，可即時掌握必要資訊，幫助管理層快速識別瓶頸，讓工程師能第一時間解決問題。

緯創更實現了以Web介面隨時隨地運用NVIDIA Omniverse，透過數位儀表板顯示，管理者無論身在何處，都能進行工廠運營與管理。這種靈活性極大地提升了工廠的運營效率和反應速度，使得管理層能夠更加主動地應對生產挑戰。

OneAI平台提升全球生產品質

在緯創的數位轉型進程中，緯創以基於圖像的OneAI人工智慧平台，運用NVIDIA Metropolis vision AI視覺技術，成功導入全球超過150個SMT及DIP產線的AOI/AXI工站中，達到超過90%的元件高覆蓋率，輔助全球產線優化多樣產品的視覺檢測需求，助力各廠達成零客訴的高品質目標。OneAI平台的全球導入，標誌著緯創在數位轉型和智慧製造領域的重要成果。

緯創通過技術創新和數位轉型因應市場的快速變化，並不斷提升自身的競爭力。未來緯創將持續深化與NVIDIA在Omniverse與AI技術的合作，提升智慧製造與智慧設計之應用覆蓋率，實現更高品質與效率的同時，提供卓越的客戶服務。

AI NVIDIA 緯創

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