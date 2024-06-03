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貿協：COMPUTEX估吸引5萬名海內外買主 規模空前

中央社／ 台北3日電
台北國際電腦展明天登場。歷年來都吸引大批參觀人潮。圖為過去展場盛況。（本報系資料庫）
台北國際電腦展明天登場。歷年來都吸引大批參觀人潮。圖為過去展場盛況。（本報系資料庫）

台北國際電腦展本週正式登場，今年以AI（人工智慧）為主軸，9位來自AI產業領袖擔任主題演講主講人，是開展有史以來最多CEO的一屆。主辦單位外貿協會表示，全球有1500家科技公司參展，預估將吸引5萬名海內外買主參與，規模更勝以往。

2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）全球記者會今天上午登場，並由超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰主題演講，正式替展覽揭開序幕。

外貿協會董事長黃志芳會前受訪表示，台北國際電腦展不僅吸引世界重量級企業和CEO，以及國內重要的資通訊廠商，今年共有全球1500家科技公司參展，使用4500個攤位。

黃志芳指出，與COMPUTEX同步舉辦的InnoVEX新創展會，今年聚焦AI、智慧移動、半導體應用、綠色科技等4大創新主軸，共吸引超過30國、近400家新創公司參加，參展國家數量創下歷史新高

黃志芳表示，國際預登參展的專業人士和買主將近1.3萬人，國內報名科技業者也達3.6萬，同時吸引國際媒體達1000人來台報導展覽，規模空前。

談及未來AI技術發展，黃志芳表示，AI不僅是今年的亮點，也會是未來10年、20年的亮點，台灣在AI生態系供應鏈中扮演重要角色，吸引科技公司來台尋求合作夥伴；台灣有上游的IC設計、半導體製造和軟硬整合等技術能力，除了服務AMD、輝達、谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）歐美大公司，更鼓勵台灣業者整合技術能力，推出新的商業模式。

台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪透過預錄影片致詞表示，台北國際電腦展不僅展出最新的AI產品和創新，也展現ICT產業的復甦力道，今年展覽聚焦人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新6大主題，超微、高通、輝達、聯發科、安謀、瑞昱、宏碁、華碩、技嘉、微星、台達電等國內外大廠共襄盛舉。

彭双浪表示，建構生成式AI和大型語言模型（LLM）不僅需要足夠的算力，還須把重要資料存放在雲端和邊緣AI裝置，台灣供應鏈廠商是國際客戶可靠、可信任的夥伴，也是全球打造生成式AI解決方案的最佳選擇。

AI Computex

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